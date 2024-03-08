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Минобороны Франции: Об отправке сухопутных войск в Украину речь не идет, есть другие варианты

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 12:14
Минобороны Франции: Об отправке сухопутных войск в Украину речь не идет, есть другие варианты
Фото: Getty Images

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что сейчас "речь не идет об отправке сухопутных войск воевать" в Украину, в то же время он допустил присутствие иностранных войск в качестве "инструкторов" или специалистов по разминированию.

Источник: Лекорню в интервью BFMTV, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Есть ли какие-то планы по военному присутствию, которые невозможны? Я думаю о разминировании и обучении украинских солдат на их собственной земле".

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Детали: Лекорню отметил, что "мы больше не находимся в той же ситуации, что два года назад".

В четверг Кремль обвинил Эмманюэля Макрона в увеличении "прямого участия Франции" в войне.

Отвечая на вопрос об этом заявлении, Лекорню подчеркнул: "История Франции не позволяет проявлять слабость. Поддерживать баланс сил означает не быть слабым и не идти на эскалацию. Мы не хотим демонстрировать слабость перед Москвой".

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Предистория:

  • Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сказал лидерам французских партий, что в поддержке Украины нет "красных линий".
  • Как известно, 17 февраля Макрон поручил правительству "сделать заявление перед парламентом" относительно двустороннего соглашения по безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля, и ситуации в Украине в целом, после чего будут "дебаты и голосование".
  • Также в Европе вторую неделю обсуждают резонансное заявление Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

Подробнее об этом – в статьеУрок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину

Темы: ФранцияУкраинавойнаармия
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