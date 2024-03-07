Макрон - лидерам партий Франции: В поддержке Украины нет красных линий

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий Франции утром 7 марта. Он рассказал им о войне в Украине и о том, как стоит поддержать Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Детали: Согласно комментариям лидеров коммунистов Фабьена Русселя и ультраправого "Национального объединения" Джордана Барделлы, Макрон подтвердил им, что не намерен устанавливать "никаких ограничений" или "никаких красных линий" по поддержке со стороны Франции.

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Председатель французских "Зеленых" Марин Тонделе, подытоживая рассуждения Макрона, сказала, что "установление ограничений для нас самих" даст президенту России Владимиру Путину "сравнительное преимущество".

"Президент очень серьезно говорил о необходимости быстрой мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с российской угрозой в Украине", – рассказал Le Figaro один из присутствовавших на встрече политиков Бертран Панше.

Несколько присутствующих на условиях анонимности рассказали Le Figaro, что Макрон на встрече "с картами в руках" объяснял риски отхода Украины от линии фронта в пользу российской армии.

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"Он объяснил нам, по сути, что как только мы поддержим Украину, но начнем говорить, что ограничиваем себя, Владимир Путин, скорее всего, будет иметь успех", – пояснил один из собеседников. На Елисейских полях встречу Макрона с лидерами политических партий пока не комментировали.

Как известно, 17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству "сделать заявление перед парламентом" относительно двустороннего соглашения по безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля, и ситуации в Украине в целом, после чего будут "дебаты и голосование".

Также в Европе вторую неделю обсуждают резонансное заявление Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.