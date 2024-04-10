Зеленский назвал примитивными идеи, которые приписывают Трампу относительно прекращения войны

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico раскритиковал якобы высказанные кандидатом в президенты США Дональдом Трампом идеи о сдаче украинских территорий России в обмен на прекращение войны, назвав их "примитивными".

Источник: Зеленский в интервью Politico, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Мне нужны очень сильные аргументы. Мне не нужна фантастическая идея. Мне нужна реальная идея, потому что на кону жизнь людей".

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Детали: Глава государства отметил, что готов выслушать предложения Трампа о прекращении войны, но, по его словам, "если они заключаются в том, что мы просто отдаем наши территории, то они очень примитивны".

"Мне нужны очень сильные аргументы. Мне не нужна фантастическая идея. Мне нужна реальная идея, потому что на кону жизни людей", - добавил Зеленский.

В то же время президент Украины с уважением отозвался о Трампе как о лидере, с которым он стремится построить конструктивное партнерство, отмечает Politico.

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"Мы передавали месседжи и контекст через соответствующих людей. Мы говорили, что хотели бы, чтобы Дональд Трамп приехал в Украину, увидел все собственными глазами и сделал собственные выводы. В любом случае, я готов с ним встретиться и обсудить этот вопрос", – указал Зеленский.

Глава государства также заявил, что Трамп выразил свою заинтересованность в принятии приглашения, но не назначил дату.

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