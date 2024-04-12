Кабмин установил вознаграждение 70 тысяч грн для военных за 30 дней на "нуле"
Кабинет министров принял постановление, которым устанавливается выплата единовременного вознаграждения 70 тысяч гривен военным, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории.
Источник: собеседники УП в Кабинете министров, премьер-министр Денис Шмыгаль
Детали: Кабмин внес изменения в постановление "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".
В него добавили пункт следующего содержания:
"Военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи при ведении боевых (специальных) действий на линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины), за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения таких задач выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен".
Также об этом написал Шмыгаль. "Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии", - говорится в его сообщении.
Предыстория:
- 11 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление, которое обязывает правительство разработать механизм дополнительной выплаты единовременно 70 тысяч гривен военным, которые выполняют боевые задачи на передовой, за каждые 30 дней на "нуле", территории противника и временно оккупированной территории.