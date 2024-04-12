В Украину вернули тела еще 99 павших защитников

В Украину по результатам репатриационных мероприятий вернули еще 99 тел павших защитников.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

Дословно: "В частности удалось репатриировать 77 тел защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов с Запорожского направления и двух защитников с Харьковского направления".

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Детали: Сообщается, что Вооруженные силы перевезут тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Что предшествовало: 15 марта В Украину удалось вернуть тела 100 погибших украинских военных.