ISW сравнил возможности израильской и украинской ПВО отражать вражеские атаки

Аналитики Института изучения войны сравнили возможности противовоздушной обороны и способности отражения вражеских атак Израиля и Украины, указав, что украинская ПВО истощена из-за задержек военной помощи США.

Источник: ISW

Детали: Успех Израиля в защите от массированных иранских ракетных ударов и ударов беспилотников с иранской территории 13 апреля подчеркивает уязвимость, которую географическое расположение Украины и дальнейшее истощение украинской системы противовоздушной обороны создают для украинских усилий по защите от регулярных российских ракетных ударов и ударов беспилотников.

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Дословно: "Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) запустили около 170 беспилотников Shahed-136/131, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет по целям в Израиле в пакете ударов, подобном недавним российским ударам по Украине".

Детали: В отчете ISW отмечают, что российские войска экспериментировали с ударами крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками различных размеров и комбинаций, и сейчас регулярно проводят крупные комбинированные удары по целям в Украине.

Подобный большой комбинированный пакет ударов Ирана был значительно менее успешным, чем недавние российские удары в Украине, ведь израильские средства ПВО перехватили почти все из примерно 320 воздушных целей, за исключением нескольких баллистических ракет.

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Иранским беспилотникам и ракетам пришлось пересечь более 1000 километров воздушного пространства Ирака, Сирии и Иордании, прежде чем достичь Израиля, что дало Израилю и его союзникам несколько часов на обнаружение, отслеживание и перехват ракет и беспилотников на подлете к Израилю.

Российские войска запускают беспилотники и ракеты с территории оккупированной Украины и в непосредственной близости от нее с территории России, что дало украинским ПВО лишь часть времени, которое Израиль и его союзники использовали для успешного отражения массированного иранского ракетного и беспилотного удара.

Кроме того, Израиль имеет мощную систему противовоздушной обороны, которая отвечает за реагирование на потенциальные атаки через более короткие границы со своими соседями, Сектором Газа и Западным берегом реки Иордан, в то время как Украина все больше ухудшает свои возможности противовоздушной обороны для защиты от ракетных ударов и ударов беспилотников из-за гораздо более широкой линии фронта в Украине, а также через границы с Беларусью и Россией.

Украина также пока не имеет возможности осуществлять перехват самолетами "воздух-воздух", как это сделали Израиль и его союзники в ночь на 13 апреля. Большие размеры Украины по сравнению с Израилем затрудняют для Украины создание плотности противовоздушной обороны, которую имеет Израиль, особенно на фоне постоянных задержек с предоставлением помощи в сфере безопасности со стороны США.

Истощение средств противовоздушной обороны, предоставленных США, вследствие задержек американской военной помощи Украине, в сочетании с усовершенствованием российской ударной тактики, привело к росту эффективности российской ударной кампании в Украине.

Без существенной и регулярной помощи Украине в сфере безопасности российские удары угрожают ограничить долгосрочные возможности Украины вести боевые действия и создать оперативные условия для достижения Россией значительных преимуществ на поле боя.

"Украина нуждается в значительном количестве западных систем противовоздушной обороны и истребителей, способных перехватывать беспилотники и ракеты, чтобы создать объединенный "зонт" противовоздушной обороны, который хотя бы отдаленно будет таким же эффективным, как тот, который Израиль и его союзники успешно применили 13 апреля", - отмечают аналитики.

Ударная кампания России против Украины демонстрирует, что даже ограниченное количество успешных ударов баллистическими или крылатыми ракетами может нанести значительный и, вероятно, долговременный ущерб энергетической и другой инфраструктуре, что подчеркивает необходимость эффективной и хорошо обеспеченной системы противовоздушной обороны, способной поддерживать высокий уровень перехвата.

Ключевые выводы ISW за 14 апреля: