Аукцион "Украинской правды": Купи искусство – помоги военным

По случаю своего 24-летия издание "Украинская правда" в партнерстве с Voloshyn Gallery объявили благотворительный тихий аукцион. Вырученные средства будут потрачены на покупку РЭБ-ов для 48-й бригады.

В рамках проекта на торгах будут представлены работы Алевтины Кахидзе, Леси Хоменко, Гамлета Зиньковского, Маши Ревы, Алексея Сая, Евгения Самборского, Саны Шахмурадовой-Танской, Екатерины Лысовенко, Павла Керестея.

Также свою работу еще до начала аукциона предоставила изданию Жанна Кадырова.

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Проект стартует сегодня, 16 апреля, на фейсбук-странице "Украинской правды" и продлится 5 дней - до 21 апреля.

Севгиль Мусаева: "Для нас искусство - это не просто инструмент привлечения дополнительного внимания для сбора средств нашим военным. Это возможность показать, что наше государство не только самая большая воюющая демократия в мире, но и культурно и художественно развитая европейская страна. Также такими проектами мы хотим показать чрезвычайную разницу между Украиной и РФ. Что страна высокой культуры - это не Россия, как звучит в их пропагандистских нарративах".

Максим Волошин: "Мы рады уже второй раз стать соорганизаторами благотворительного аукциона в партнерстве с УП для помощи нашим военным. Благодаря таким проектам мы в очередной раз можем подчеркнуть важность украинских художников и их активную гражданскую позицию. Ведь наш совместный аукцион - это лишь один из большого количества благотворительных проектов, в которых постоянно участвуют художники, собирая многочисленные средства благодаря своему искусству. Многие украинские художники вступили в ряды ВСУ, активно волонтерят и являются мощным голосом современности. Горжусь быть частью нашего художественного сообщества и благодарю всех, кто активно продолжает помогать нашей стране и ежедневно приближает нас к победе".

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Правила аукциона очень просты и полностью идентичны с прошлогодними: каждая следующая ставка должна быть больше предыдущей, а стоимость минимального шага составит 50 долларов. Под каждой из работ участник найдет стартовую цену торгов и рыночную оценку произведения искусства.