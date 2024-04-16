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Аукціон "Української правди": Купи мистецтво – допоможи військовим

Євген КізіловВівторок, 16 квітня 2024, 16:00
Аукціон Української правди: Купи мистецтво – допоможи військовим

З нагоди свого 24-річчя видання "Українська правда" у партнерстві з Voloshyn Gallery оголосили благодійний тихий аукціон. Виручені кошти будуть витрачені на купівлю РЕБ-ів для 48-ої бригади.

У рамках проекту на торгах будуть представлені робити Алевтини Кахідзе, Лесі Хоменко, Гамлета Зіньківського, Маши Реви, Олексія Сая, Євгена Самборського, Сани Шахмурадової-Танської, Катерини Лисовенко, Павла Керестея.

Також свою роботу ще до початку аукціону надала виданню Жанна Кадирова.

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Проєкт стартує сьогодні, 16 квітня, на фейсбук-сторінці "Української правди" та триватиме 5 днів  — до 21 квітня.

 

Севгіль Мусаєва: "Для нас мистецтво — це не просто інструмент привернення додаткової уваги для збору коштів нашим військовим. Це можливість показати, що наша держава не тільки найбільша воююча демократія в світі, але й культурно та мистецьки розвинута європейська країна. Також такими проєктами ми хочемо показати надзвичайну різницю між Україною та РФ. Що країна високої культури — це не Росія, як звучить в їхніх пропагандистських наративах".

Максим Волошин: "Ми раді вже вдруге стати співорганізаторами благодійного аукціону у партнерстві з УП для допомоги нашим військовим. Завдяки таким проєктам ми вкотре можемо підкреслити важливість українських митців та їхню активну громадянську позицію. Адже наш спільний аукціон – це лише один із великої кількості благодійних проєктів, в яких постійно беруть участь митці, збираючи численні кошти завдяки своєму мистецтву. Чимало українських художників вступили до лав ЗСУ, активно волонтерять та є потужним голосом сьогодення. Пишаюся бути частиною нашої художньої спільноти і дякую усім, хто активно продовжує допомагати нашій країні та щоденно наближає нас до перемоги".

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Правила аукціону дуже прості та повністю ідентичні із минулорічними: кожна наступна ставка має бути більшою за попередню, а вартість мінімального кроку складатиме 50 доларів. Під кожною з робіт учасник знайде стартову ціну торгів та ринкову оцінку витвору мистецтва.

Теми: аукціонблагодійність
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