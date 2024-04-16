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Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

Алена МазуренкоВторник, 16 апреля 2024, 13:08
Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины
СИ ЦЗИНЬПИН. ФОТО GETTY IMAGES

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что поддерживает проведение мирной конференции для урегулирования "украинского кризиса", но только если в ней примут участие и Россия, и Украина.

Источник: Центральное телевидение Китая (CCTV)

Китай не называет войну в Украине "войной", в сообщении китайская сторона называет российско-украинскую войну - "кризисом".

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Дословно: "Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса (войны - ред.), выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных вариантов, и готов поддерживать тесную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами".

Детали: Об этом Си Цзиньпин заявил утром 16 апреля на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц и Си, комментируя войну, заявили, что "привержены целям и принципам Устава ООН, выступают против использования ядерного оружия или нападений на мирные ядерные объекты, должным образом решают вопросы международной продовольственной безопасности и придерживаются международного гуманитарного права".

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Си также заявил, что для восстановления мира в Украине следует придерживаться следующих принципов: "Во-первых, сосредоточиться на общей ситуации мира и стабильности, а не преследовать эгоистические интересы. Во-вторых, охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, создавать условия для восстановления мира, а не способствовать дальнейшей интенсификации конфликтов. В-четвертых, уменьшить негативное влияние на мировую экономику и воздержаться от дестабилизации глобальной промышленной цепи поставок".

После встречи Си и Шольц прогулялись и пообедали вместе. На встрече присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И.

Напомним:

  • Украина пригласила лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в глобальном "саммите мира" в Швейцарии, который запланирован на 15-16 июня.
  • В начале мая лидер Китая Си Цзиньпин посетит несколько европейских стран - по данным источников, после Франции и Сербии он приедет в Венгрию.
  • 14 апреля Олаф Шольц начал трехдневный визит в Китай, во время которого встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем для обсуждения в частности войны России против Украины.

Темы: КитайСи ЦзиньпинРосcиявойна
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