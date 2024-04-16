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Журналисты требуют заменить Наталью Гуменюк: "Не дает показывать защитников Херсонщины"

Татьяна ОлейникВторник, 16 апреля 2024, 21:00
Журналисты требуют заменить Наталью Гуменюк: Не дает показывать защитников Херсонщины
Фото:Наталья Гуменюк / Facebook

Ряд журналистов требует у военного руководства заменить руководительницу объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк, ведь она "запрещает освещать военные преступления россиян и не дает показывать защитников Херсонщины".

Источник: заявление журналистов на сайте ИМИ

Детали: Заявление адресовано Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу.

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Дословно: "Уверены, что лицо, управляющее коммуникациями ОСУВ во время войны, должно уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа, понимать чрезвычайную важность освещения событий с фронта, необходимость документирования и привлечения внимания к преступлениям россиян и ни в коем случае не ставить неоправданные ограничения," препятствующих работе журналистов".

Детали: Также медийщики требуют обеспечить доступ журналистов в районы Херсонщины и соседние регионы, где происходят ключевые события, с учетом требований приказа №73 Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Дословно: "Эти территории неоправданно долго блокировались Наталией Гуменюк, что привело к непоправимым информационным последствиям для Украины"

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"Самым вопиющим случаем был запрет заезда на Херсонщину в подтопленные города и села в день подрыва Каховской ГЭС - тогда мировые СМИ заполонили ссылку на свидетельства российских "военкоров", ведь от нас информация отсутствовала почти.

Позже Гуменюк запрещала фиксировать страдания украинцев в части сел, где из-за подрыва ГЭС исчезла вода, и снимать высохшее дно водохранилища".

Детали: Журналисты отмечают, что в отличие от других направлений, на Херсонщине нет доступа к больницам и стабилизационным пунктам, где лечат раненых и гражданских защитников.

"Украинская правда" приводит требования журналистов:

Мы требуем:

  • Заменить Наталью Гуменюк на более компетентное лицо и не допускать его к любому управлению коммуникациями. Уверены, что лицо, управляющее коммуникациями ОСУВ во время войны, должно уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа, понимать чрезвычайную важность освещения событий с фронта, необходимость документирования и привлечения внимания к преступлениям россиян и ни в коем случае не ставить неоправданные ограничения, препятствующие работе журналистов.
  • Обеспечить доступ журналистов в районы Херсонщины и соседние регионы, где происходят ключевые события, с учетом требований приказа №73 Главнокомандующего ВСУ. Эти территории неоправданно долго блокировались Наталией Гуменюк, что привело к непоправимым информационным последствиям для Украины.
  • Провести ревизию существующих правил работы прессцентров ОК "Юг" и объединенного вновь ОУВ "Таврия" (ранее ОСУВ "Одесса" и ОСУВ "Таврия"), практики которых могли понести вред из-за недавнего назначения туда Натальи Гуменюк. Важно пересмотреть существующие правила и процедуры работы прессслужб военных формирований во избежание случаев чрезмерного и неоправданного контроля и ограничений, препятствующих освещению и документированию чрезвычайно важных для Украины событий.
  • Пожалуйста, приложите усилия, чтобы журналистам не пришлось писать еще одно письмо о недопустимости возглавления каких-либо коммуникационных структур Сил обороны Анной Маляр. Лица на ключевых коммуникационных должностях должны иметь надлежащие навыки и репутацию для выполнения своих обязанностей в соответствии с требованиями времени, особенно в военный период.

Темы: Вооруженные силымедиаХерсонская область
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