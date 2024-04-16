Журналисты требуют заменить Наталью Гуменюк: "Не дает показывать защитников Херсонщины"
Ряд журналистов требует у военного руководства заменить руководительницу объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк, ведь она "запрещает освещать военные преступления россиян и не дает показывать защитников Херсонщины".
Источник: заявление журналистов на сайте ИМИ
Детали: Заявление адресовано Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу.
Дословно: "Уверены, что лицо, управляющее коммуникациями ОСУВ во время войны, должно уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа, понимать чрезвычайную важность освещения событий с фронта, необходимость документирования и привлечения внимания к преступлениям россиян и ни в коем случае не ставить неоправданные ограничения," препятствующих работе журналистов".
Детали: Также медийщики требуют обеспечить доступ журналистов в районы Херсонщины и соседние регионы, где происходят ключевые события, с учетом требований приказа №73 Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Дословно: "Эти территории неоправданно долго блокировались Наталией Гуменюк, что привело к непоправимым информационным последствиям для Украины"
"Самым вопиющим случаем был запрет заезда на Херсонщину в подтопленные города и села в день подрыва Каховской ГЭС - тогда мировые СМИ заполонили ссылку на свидетельства российских "военкоров", ведь от нас информация отсутствовала почти.
Позже Гуменюк запрещала фиксировать страдания украинцев в части сел, где из-за подрыва ГЭС исчезла вода, и снимать высохшее дно водохранилища".
Детали: Журналисты отмечают, что в отличие от других направлений, на Херсонщине нет доступа к больницам и стабилизационным пунктам, где лечат раненых и гражданских защитников.
"Украинская правда" приводит требования журналистов:
Мы требуем:
- Заменить Наталью Гуменюк на более компетентное лицо и не допускать его к любому управлению коммуникациями. Уверены, что лицо, управляющее коммуникациями ОСУВ во время войны, должно уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа, понимать чрезвычайную важность освещения событий с фронта, необходимость документирования и привлечения внимания к преступлениям россиян и ни в коем случае не ставить неоправданные ограничения, препятствующие работе журналистов.
- Обеспечить доступ журналистов в районы Херсонщины и соседние регионы, где происходят ключевые события, с учетом требований приказа №73 Главнокомандующего ВСУ. Эти территории неоправданно долго блокировались Наталией Гуменюк, что привело к непоправимым информационным последствиям для Украины.
- Провести ревизию существующих правил работы прессцентров ОК "Юг" и объединенного вновь ОУВ "Таврия" (ранее ОСУВ "Одесса" и ОСУВ "Таврия"), практики которых могли понести вред из-за недавнего назначения туда Натальи Гуменюк. Важно пересмотреть существующие правила и процедуры работы прессслужб военных формирований во избежание случаев чрезмерного и неоправданного контроля и ограничений, препятствующих освещению и документированию чрезвычайно важных для Украины событий.
- Пожалуйста, приложите усилия, чтобы журналистам не пришлось писать еще одно письмо о недопустимости возглавления каких-либо коммуникационных структур Сил обороны Анной Маляр. Лица на ключевых коммуникационных должностях должны иметь надлежащие навыки и репутацию для выполнения своих обязанностей в соответствии с требованиями времени, особенно в военный период.