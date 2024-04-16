Журналисты требуют заменить Наталью Гуменюк: "Не дает показывать защитников Херсонщины"

Ряд журналистов требует у военного руководства заменить руководительницу объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк, ведь она "запрещает освещать военные преступления россиян и не дает показывать защитников Херсонщины".

Источник: заявление журналистов на сайте ИМИ

Детали: Заявление адресовано Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу.

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Дословно: "Уверены, что лицо, управляющее коммуникациями ОСУВ во время войны, должно уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа, понимать чрезвычайную важность освещения событий с фронта, необходимость документирования и привлечения внимания к преступлениям россиян и ни в коем случае не ставить неоправданные ограничения," препятствующих работе журналистов".

Детали: Также медийщики требуют обеспечить доступ журналистов в районы Херсонщины и соседние регионы, где происходят ключевые события, с учетом требований приказа №73 Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Дословно: "Эти территории неоправданно долго блокировались Наталией Гуменюк, что привело к непоправимым информационным последствиям для Украины"

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"Самым вопиющим случаем был запрет заезда на Херсонщину в подтопленные города и села в день подрыва Каховской ГЭС - тогда мировые СМИ заполонили ссылку на свидетельства российских "военкоров", ведь от нас информация отсутствовала почти.

Позже Гуменюк запрещала фиксировать страдания украинцев в части сел, где из-за подрыва ГЭС исчезла вода, и снимать высохшее дно водохранилища".

Детали: Журналисты отмечают, что в отличие от других направлений, на Херсонщине нет доступа к больницам и стабилизационным пунктам, где лечат раненых и гражданских защитников.

"Украинская правда" приводит требования журналистов:

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