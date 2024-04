На протестах в Тбилиси правоохранители начали задержание и применили слезоточивый газ

Правоохранители в грузинской столице Тбилиси вечером 16 апреля начали разгон митинга против принятия законопроекта о так называемой "прозрачности иностранного влияния", который вызвал критику Запада и общества.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Во время столкновений спецназовцы вытеснили митингующих от заднего входа в парламент Грузии.

Реклама:

Против участников митинга, предположительно, использовали слезоточивый спрей. В результате есть пострадавшие, среди них – лидер оппозиционной партии "Гирчи-больше свободы" Зураб Джапаридзе. На место прибыли кареты скорой, которые оказывают первую помощь пострадавшим, передает телеканал "Рустави".

Министерство внутренних дел Грузии в свою очередь сообщило о ранении одного спецназовца во время акции и призвало граждан разойтись, иначе "против них будут приняты меры, предусмотренные законом".

Riot police start detaining demonstrators in Tbilisi as protests against Russia-style ‘foreign agents’ law continue second day in a row. pic.twitter.com/kTFajyxssO