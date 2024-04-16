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На протестах в Тбилиси правоохранители начали задержание и применили слезоточивый газ

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 16 апреля 2024, 22:35
На протестах в Тбилиси правоохранители начали задержание и применили слезоточивый газ
ФОТО: ЭХО КАВКАЗА

Правоохранители в грузинской столице Тбилиси вечером 16 апреля начали разгон митинга против принятия законопроекта о так называемой "прозрачности иностранного влияния", который вызвал критику Запада и общества.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Во время столкновений спецназовцы вытеснили митингующих от заднего входа в парламент Грузии.

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Против участников митинга, предположительно, использовали слезоточивый спрей. В результате есть пострадавшие, среди них – лидер оппозиционной партии "Гирчи-больше свободы" Зураб Джапаридзе. На место прибыли кареты скорой, которые оказывают первую помощь пострадавшим, передает телеканал "Рустави".

Министерство внутренних дел Грузии в свою очередь сообщило о ранении одного спецназовца во время акции и призвало граждан разойтись, иначе "против них будут приняты меры, предусмотренные законом".

Обсуждение закона об "иноагентах" продолжится в парламенте Грузии завтра, 17 апреля. Члены партии власти "Грузинская мечта", вероятно, утвердят документ в первом чтении на завтрашней сессии.

15 апреля в парламентском комитете по правовым вопросам состоялось первое слушание законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны.

Разбирательство в парламенте сопровождалось протестами с последующими задержаниями демонстрантов.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Руссопулос обратился к Венецианской комиссии с просьбой срочно дать заключение по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", который обсуждается в парламенте Грузии.

Темы: Грузиямитинги
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