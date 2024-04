На протестах у Тбілісі правоохоронці почали затримання й застосували сльозогінний газ

Правоохоронці у грузинській столиці Тбілісі ввечері 16 квітня почали розгін мітингу проти ухвалення законопроєкту про так звану "прозорість іноземного впливу", який викликав критику Заходу й суспільства.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Деталі: Під час сутичок спецпризначенці витіснили мітингувальників від заднього входу до парламенту Грузії.

Проти учасників мітингу, імовірно, використовували сльозогінний спрей. У результаті є постраждалі, серед них – лідер опозиційної партії "Гірчі-більше свободи" Зураб Джапарідзе. На місце прибули карети швидкої, які надають першу допомогу постраждалим, передає телеканал "Руставі".

Міністерство внутрішніх справ Грузії своєю чергою повідомило про поранення одного спецпризначенця під час акції та закликала громадян розійтися, інакше "проти них буде вжито заходів, передбачених законом".

Riot police start detaining demonstrators in Tbilisi as protests against Russia-style ‘foreign agents’ law continue second day in a row. pic.twitter.com/kTFajyxssO