На протестах у Тбілісі правоохоронці почали затримання й застосували сльозогінний газ

Правоохоронці у грузинській столиці Тбілісі ввечері 16 квітня почали розгін мітингу проти ухвалення законопроєкту про так звану "прозорість іноземного впливу", який викликав критику Заходу й суспільства.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Деталі: Під час сутичок спецпризначенці витіснили мітингувальників від заднього входу до парламенту Грузії.

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Проти учасників мітингу, імовірно, використовували сльозогінний спрей. У результаті є постраждалі, серед них – лідер опозиційної партії "Гірчі-більше свободи" Зураб Джапарідзе. На місце прибули карети швидкої, які надають першу допомогу постраждалим, передає телеканал "Руставі".

Міністерство внутрішніх справ Грузії своєю чергою повідомило про поранення одного спецпризначенця під час акції та закликала громадян розійтися, інакше "проти них буде вжито заходів, передбачених законом".

Riot police start detaining demonstrators in Tbilisi as protests against Russia-style ‘foreign agents’ law continue second day in a row. pic.twitter.com/kTFajyxssO ВІДЕО ДНЯ April 16, 2024

Обговорення закону про "іноагентів" продовжиться в парламенті Грузії завтра, 17 квітня. Члени партії влади "Грузинська мрія", імовірно, затвердять документ у першому читанні на завтрашній сесії.

Нагадаємо, 15 квітня у парламентському комітеті з правових питань відбулося перше слухання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни.

Розгляд у парламенті супроводжувався протестами з подальшими затриманнями демонстрантів.

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Руссопулос звернувся до Венеційської комісії з проханням терміново надати висновок щодо грузинського законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".