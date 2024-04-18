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Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине, все дроны сбили − ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 18 апреля 2024, 08:43
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине, все дроны сбили − ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские захватчики пытались ударить по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, все вражеские воздушные цели удалось уничтожить, но обломки вызвали пожары.

Источник: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram

Прямая речь Онищук: "Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью были объекты критической инфраструктуры. Все воздушные цели обезврежены".

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Детали: В то же время, по словам главы ОВА, в результате падения обломков возникли пожары.

Обошлось без пострадавших.

"На месте работают соответствующие службы. Ситуация контролируемая", − подытожила Онищук.

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Темы: ШахедИвано-Франковская область
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