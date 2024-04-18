Остатки запрещенной ОПЗЖ в Раде верят в свой успех на выборах – УП

Запрещенная "Оппозиционная платформа – За жизнь" разделились в парламенте на 2 группы – группу из 22 человек Фирташа – Левочкина – Бойко и группу из 17 человек, которых привел в Раду застройщик Вадим Столар. Эти группы уверены, что на потенциальных выборах получат высокий уровень поддержки.

Источник: статья УП "Оппозиция настоящая и мнимая. Кто может спасти "монобольшинство"

Дословно: "В середине 2022 года деятельность ОПЗЖ запретили, но просто забрать мандаты у ее депутатов, а их более 40, было невозможно. Поэтому неформальные партийные лидеры воспользовались этим обстоятельством и разделили фракцию на две меньшие группы.

Реклама:

Первая – "Платформа за жизнь и мир" – собралась из 22 человек Фирташа – Левочкина – Бойко и насчитывает сейчас 22. Вторая - "Восстановление Украины" – состоит из нардепов, которых в Раду когда-то провел киевский застройщик Вадим Столар, и депутатов, которых неформально курирует бизнесмен и уже бывший депутат Максим Ефимов. Всего в "Восстановлении" 17 "штыков".

Детали: Группы формально разные, имеют разных бенефициаров и "условия содержания" депутатов, но действуют они по определенному бартеру: отдают власти свои голоса в обмен на отсутствие уголовных и других проблем.

По словам одного из топов "Слуги народа", сейчас депутаты запрещенной ОПЗЖ "ничего не просят": "Просто чтобы их не трогали, и время от времени выпускали за границу".

ВИДЕО ДНЯ

В шутку депутаты бывшей ОПЗЖ называют себя "пленными": голосуют за все, за что говорят, только Московский патриархат не трогают – это святое.

Коммуникацию с властью "Платформа" и "Восстановление" ведут через главу фракции "СН" Давида Арахамию, или напрямую с Банковой, как, например, Сергей Левочкин с Андреем Ермаком.

В то же время собеседники УП среди самих депутатов экс-ОПЗЖ убеждают, что их главная задача сейчас – дождаться выборов.

По словам одного из влиятельных экс-регионалов, их избиратели остались в Украине и многие удивятся результатам потенциальных выборов: "Мы проводим свою социологию, и сейчас выглядит так, что если и Зеленский идет на выборы, и Залужный, то Бойко - третий; если кто-то из них не баллотируется, то Бойко - второй. То же самое с партиями".

В то же время социологические компании в Украине открыто политических рейтингов не публикуют. Но показывают уровень доверия, где Бойко стабильно имеет один из самых больших антирейтингов – более 80%.

Узнать больше: Кремль без рук, или Как развалилась ОПЗЖ