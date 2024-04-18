Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Остатки запрещенной ОПЗЖ в Раде верят в свой успех на выборах – УП

Алена Мазуренко, Роман РоманюкЧетверг, 18 апреля 2024, 10:53
Остатки запрещенной ОПЗЖ в Раде верят в свой успех на выборах – УП
коллаж УП

Запрещенная "Оппозиционная платформа – За жизнь" разделились в парламенте на 2 группы – группу из 22 человек Фирташа – Левочкина – Бойко и группу из 17 человек, которых привел в Раду застройщик Вадим Столар. Эти группы уверены, что на потенциальных выборах получат высокий уровень поддержки.  

Источник: статья УП "Оппозиция настоящая и мнимая. Кто может спасти "монобольшинство"

Дословно: "В середине 2022 года деятельность ОПЗЖ запретили, но просто забрать мандаты у ее депутатов, а их более 40, было невозможно. Поэтому неформальные партийные лидеры воспользовались этим обстоятельством и разделили фракцию на две меньшие группы.

Реклама:

Первая – "Платформа за жизнь и мир" – собралась из 22 человек Фирташа – Левочкина – Бойко и насчитывает сейчас 22. Вторая - "Восстановление Украины" – состоит из нардепов, которых в Раду когда-то провел киевский застройщик Вадим Столар, и депутатов, которых неформально курирует бизнесмен и уже бывший депутат Максим Ефимов. Всего в "Восстановлении" 17 "штыков".

Детали: Группы формально разные, имеют разных бенефициаров и "условия содержания" депутатов, но действуют они по определенному бартеру: отдают власти свои голоса в обмен на отсутствие уголовных и других проблем.

По словам одного из топов "Слуги народа", сейчас депутаты запрещенной ОПЗЖ "ничего не просят": "Просто чтобы их не трогали, и время от времени выпускали за границу".

ВИДЕО ДНЯ

В шутку депутаты бывшей ОПЗЖ называют себя "пленными": голосуют за все, за что говорят, только Московский патриархат не трогают – это святое.

Коммуникацию с властью "Платформа" и "Восстановление" ведут через главу фракции "СН" Давида Арахамию, или напрямую с Банковой, как, например, Сергей Левочкин с Андреем Ермаком.

В то же время собеседники УП среди самих депутатов экс-ОПЗЖ убеждают, что их главная задача сейчас – дождаться выборов.

По словам одного из влиятельных экс-регионалов, их избиратели остались в Украине и многие удивятся результатам потенциальных выборов: "Мы проводим свою социологию, и сейчас выглядит так, что если и Зеленский идет на выборы, и Залужный, то Бойко - третий; если кто-то из них не баллотируется, то Бойко - второй. То же самое с партиями".

В то же время социологические компании в Украине открыто политических рейтингов не публикуют. Но показывают уровень доверия, где Бойко стабильно имеет один из самых больших антирейтингов – более 80%.

Узнать больше: Кремль без рук, или Как развалилась ОПЗЖ

Темы: ОПЗЖВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
ОПЗЖ
Годовщина вторжения и ждуны "русского мира" в Верховной Раде
Экс-депутаты ОПЗЖ украли более 30 судов торгового флота Украины – СБУ
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
Последние новости
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
19:20
Россияне вывезли в оккупированный Крым зебр из заповедника "Аскания-Нова" - росСМИ
Все новости...
Реклама: