Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Залишки забороненої ОПЗЖ у Раді вірять у свій успіх на виборах – УП

Альона Мазуренко , Роман РоманюкЧетвер, 18 квітня 2024, 10:53
Залишки забороненої ОПЗЖ у Раді вірять у свій успіх на виборах – УП
колаж УП

Заборонена "Опозиційна платформа – За життя" розділалися у парламенті на 2 групи – групу із 22 людей Фірташа – Льовочкіна – Бойка і групу з 17 осіб, яких привів у Раду забудовник Вадим Столар. Ці групи впевнені, що на потенційних виборах отримають високий рівень підтримки.  

Джерело: стаття УП "Опозиція справжня й удавана. Хто може врятувати "монобільшість"

Дослівно: "Всередині 2022 року діяльність ОПЗЖ заборонили, але просто забрати мандати в її депутатів, а їх понад 40, було неможливо. Тому неформальні партійні лідери скористалися цією обставиною і розділили фракцію на дві менші групи.

Реклама:

Перша – "Платформа за життя та мир" – зібралась із 22 людей Фірташа – Льовочкіна – Бойка і налічує зараз 22. Друга – "Відновлення України" – складається з нардепів, яких у Раду колись провів київський забудовник Вадим Столар, та депутатів, яких неформально курує бізнесмен і вже колишній депутат Максим Єфімов. Загалом у "Відновленні" 17 "штиків". 

Деталі: Групи формально різні, мають різних бенефіціарів та "умови утримання" депутатів, але діють вони за певним бартером: віддають владі свої голоси в обмін на відсутність кримінальних та інших проблем.

За словами одного із топів "Слуги народу", зараз депутати забороненої ОПЗЖ "нічого не просять": "Просто щоб їх не чіпали, і час від часу випускали за кордон".

ВІДЕО ДНЯ

Жартома депутати колишньої ОПЗЖ називають себе "полоненими": голосують за все, за що кажуть, тільки Московський патріархат не чіпають – це святе. 

Комунікацію з владою "Платформа" і "Відновлення" ведуть через главу фракції "СН" Давида Арахамію, або напряму із Банковою, як, наприклад, Сергій Льовочкін із Андрієм Єрмаком.

Водночас співрозмовники УП серед самих депутатів ексОПЗЖ переконують, що їхня головна задача зараз – дочекатись виборів.

За словами одного із впливових ексрегіоналів, їхні виборці залишились в Україні і багато хто здивується результатами потенційних виборів: "Ми проводимо свою соціологію, і зараз виглядає так, що якщо і Зеленський іде на вибори, і Залужний, то Бойко – третій; якщо хтось із них не балотується, то Бойко – другий. Те саме з партіями".

Водночас соціологічні компанії в Україні відкрито політичних рейтингів не публікують. Але показують рівень довіри, де Бойко стабільно має один із найбільших антирейтингів – понад 80%.

Знати більше: Кремль без рук, або Як розвалилась ОПЗЖ

Теми: ОПЗЖВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

фотоСБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Усі новини...
ОПЗЖ
Річниця вторгнення і ждуни "руского міра" у Верховній Раді 
Ексдепутати ОПЗЖ вкрали понад 30 суден торговельного флоту України – СБУ
Депутат Черкаської міськради отримав 5 років: виправдовував РФ у розмовах з родичами
Останні новини
20:38
Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для користувачів з українськими SIM-картками
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
Усі новини...
Реклама: