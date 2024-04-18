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Ночью основной целью россиян был Ивано-Франковск – ПС

Алена МазуренкоЧетверг, 18 апреля 2024, 13:38
Ночью основной целью россиян был Ивано-Франковск – ПС
Илья Евлаш, фото из соцсетей спикера ПС

В Воздушных силах сообщили, что ночью 18 апреля основной целью вражеских "Шахедов" был Ивано-Франковск, защитникам удалось уничтожить все российские беспилотники.

Источник: представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

Прямая речь Евлаша: "Противник атаковал своими стандартными маршрутами, с мыса Чауда, временно оккупированного Крыма, с территории Приморско-Ахтарска, что в РФ, откуда враг направлял БПЛА... Которые летели стандартными маршрутами - пытались обходить различными труднодоступными участками местности (вдоль рек и т.д.)...

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В том числе пытались обходить Ивано-Франковск и атаковать город с разных сторон - севера, юга. Шли шеренгой, чтобы сложнее было их поразить. В течение всей тревоги они использовали то группы, то отдельные дроны, то есть пытались максимально запутать свой след. Однако, несмотря на такую тактику, нашим Силам обороны удалось ликвидировать все 13 БПЛА...

К сожалению, Ивано-Франковск один из тех, кому больше всего досталось от российских "Шахедов".

Детали: Марцинкив добавил, что над Прикарпатьем ПВО уничтожила несколько вражеских целей и пострадавших в результате атаки нет. Информацию российских пропагандистов о якобы попадании в центре города он назвал неправдой. Все цели были сбиты, а из-за падения обломков были задымления.

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Представитель ПС также рассказал, что один из дронов "завис" над водой на несколько часов на границе Днепропетровской и Полтавской областей. Он пояснил, что мобильным группам ПВО трудно добраться до таких участков и уничтожить цель.

По его словам, Украина испытывает дефицит ПВО: "Нам необходимы ракеты к нашим переносным зенитно-ракетным комплексам, которые достаточно эффективно воюют даже с крылатыми ракетами. Однако это требует дополнительных ресурсов и оборудования, в том числе для мобильных огневых групп, которые могли бы эффективно в темное время суток определять, где находятся дроны и эффективно их поражать".

Напомним: 

Темы: Ивано-ФранковскВоздушные силы ВСУШахед
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