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ЕСПЧ отклонил иск российского певца Киркорова о запрете въезда в Литву

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 18 апреля 2024, 15:32
ЕСПЧ отклонил иск российского певца Киркорова о запрете въезда в Литву
Российский певец Филипп Киркоров, фото: Getty Images

18 апреля Европейский суд по правам человека признал неприемлемой жалобу российского певца Филиппа Киркорова относительно решения властей Литвы запретить ему въезд в страну. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ

Детали: ЕСПЧ отклонил как неприемлемую жалобу российского певца Филиппа Киркорова, имеющего гражданство России и Болгарии, на решение литовских властей от 2021 года запретить ему въезд в Литву по соображениям нацбезопасности. Это решение является финальным.

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Суд решил, что решение Литвы имело под собой легитимное основание и по национальному, и по европейскому законодательству.

"В целом Суд пришел к выводу, что оценка литовских властей, основанная на заявлениях и действиях истца, не была произвольной или необоснованной. В частности, истец открыто говорил, что поддерживает действия России в отношении Крыма и говорил о себе, что является представителем Владимира Путина на сцене", – отмечают в коммюнике.

ЕСПЧ решил, что материалы дела не дают оснований считать, что литовские суды – где Киркоров оспаривал решение – ошибочно оценили факты или предвзято применяли законодательство. Суд согласился с литовскими судами в том, что запрет въезда для российского певца не был непропорциональным, и учел, что его права как гражданина страны-члена ЕС (Болгарии) лишь частично ограничены – запретом въезда в Литву, с которой он не имеет тесных связей.

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Также Суд отметил, что Киркоров еще не исчерпал возможности для обжалования в национальных судах убытков, которые он понес из-за отмененных концертов.

Суд в решении учел также то, что и Сейм Литвы, и Европарламент признают необходимость разоблачать российскую дезинформацию и пропаганду.

Напомним: после начала полномасштабной войны России против Украины въезд Киркорову запретили также Эстония и Латвия.

Темы: ЛитваЕСПЧ
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