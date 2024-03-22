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В Офисе президента отрицают, что США просили остановить удары по российским НПЗ

Валентина РоманенкоПятница, 22 марта 2024, 15:25
В Офисе президента отрицают, что США просили остановить удары по российским НПЗ
Михаил Подоляк. фото ОП

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что официальный Вашингтон требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России.

Источник: Подоляк в эфире российского информационного канала "Дождь"

Прямая речь: "Это фиктивная информация. Никто не будет после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны. В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны. Топливо является базовым инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру".

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Детали: Подоляк подчеркнул, что Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с геноцидными намерениями, тогда как Украина уничтожает инфраструктуру войны.

Что предшествовало: Издание Financial Times написало, что Соединенные Штаты якобы призвали Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к росту цен на энергоресурсы и еще большей эскалации.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. По ее словам, в этом случае, Украина действует по стандартам НАТО.

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Темы: Офис президентавойнаСША
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