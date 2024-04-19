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Силы обороны впервые уничтожили стратегический бомбардировщик РФ – носитель ракет Х-22

Валентина РоманенкоПятница, 19 апреля 2024, 08:58
Силы обороны впервые уничтожили стратегический бомбардировщик РФ – носитель ракет Х-22
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Воздушные силы ВСУ и Главное управление разведки МОУ уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам".

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Детали: Командующий также отметил, что во время нынешней атаки врага украинская ПВО впервые уничтожила две ракеты Х-22 из 6, которые выпустила РФ.

Олещук отметил, что Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории.

Что предшествовало: 19 апреля в Ставропольском крае РФ упал бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - такие самолеты Россия использует для нанесения ударов по Украине.

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По оперативным данным, летчики катапультировались.

Почему это важно: Ракеты Х-22 РФ запускает с бортов Ту-22М3. Вблизи границы со Ставропольским краем расположен военный аэродром Моздок (Северная Осетия), где базируются эти стратегические бомбардировщики ВКС РФ. 

 

Темы: Воздушные силы ВСУавиавойна
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