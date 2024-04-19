Израиль нанес ракетный удар по объектам в Иране
Пятница, 19 апреля 2024, 05:47
Утром в пятницу по местному времени Израиль нанес ответный удар по Ирану.
Источник: ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США
Детали: По информации местных СМИ, три взрыва прогремели неподалеку военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан.
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В провинции Исфахан расположено несколько иранских ядерных объектов.
Иран приостановил полеты над рядом городов после атаки Израиля.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- В воскресенье издание Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что президент США Джо Байден во время разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку по Израилю, произошедшую в ночь на воскресенье.
- По данным источников The New York Times, после телефонного разговора Нетаньяху с Байденом Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану.
- В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому учреждению Ирана в Сирии. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 - крылатые ракеты и 120 - баллистические, почти все их сбили.