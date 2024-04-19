Израиль нанес ракетный удар по объектам в Иране

Утром в пятницу по местному времени Израиль нанес ответный удар по Ирану.

Источник: ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США

Детали: По информации местных СМИ, три взрыва прогремели неподалеку военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан.

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В провинции Исфахан расположено несколько иранских ядерных объектов.

Иран приостановил полеты над рядом городов после атаки Израиля.

Что предшествовало:

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