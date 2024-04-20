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Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

Роман ПетренкоСуббота, 20 апреля 2024, 14:59
Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные
скриншот

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.

Источник: Сухопутные войска

Дословно: "Склоняем головы в трауре вместе с работниками Национальной полиции Украины, которые с нами выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Это невосполнимая потеря, виновные в этом преступлении должны понести самое суровое наказание.

На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил".

Детали: Ведомство уточнило, что командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее стало известно, что на видео - бывшие бойцы 28-й отдельной механизированной бригады.

Предыстория: Утром 20 апреля стало известно, что полиция разыскивает лиц, которые ночью расстреляли полицейских в Винницкой области - один из них погиб от полученных травм.

Темы: полицияВооруженные силы
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