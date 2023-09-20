Появилось новое видео с Кадыровым на фоне "больного дяди" в больнице в Москве

В Telegram-канале подконтрольного Кремлю главы Чечни Рамзана Кадырова появилось очередное видео, на котором он якобы посещает своего "больного дядю" в больнице в Москве, а сам утверждает в сообщении, что он "жив и здоров".

Источник: Telegram-канал Кадырова

Детали: В заметке говорится, что его больной дядя, который уже якобы идет на поправку, Магомед Кадыров, находится в Центральной клинической больнице в Москве.

Реклама:

И сам глава Чечни якобы во время рабочей командировки "при первой возможности" пришел к родственнику.

Также якобы от имени Кадырова содержится комментарий относительно его здоровья. "Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно врут своим читателям", - отмечается в заметке.

ВИДЕО ДНЯ

Данное видео не имеет объективного подтверждения. Вроде бы врач на видео говорит, что это 20 сентября, пациент находится в больнице 2 недели, и пробудет там еще 2 недели.

При этом на видео наблюдается, что на указательном пальце Кадырова находится пластиковый, похожий на медицинский, зажим.

Что предшествовало: