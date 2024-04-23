Великобритания анонсировала выделение Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник во время визита в Польшу объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине. В нем есть катера, ракеты большой дальности Storm Shadow, патроны и бронетехника.

Источник: сайт правительства Великобритании

Детали: Сунак прибудет в Польшу во вторник, чтобы объявить о масштабном увеличении военной поддержки Украины, включая 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшую в истории Британии поставку жизненно важного оборудования.

Реклама:

Он встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском и лидеры проведут переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве по европейской безопасности и поддержке Украины. Затем Сунак отправится в Германию, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шольцем в Берлине.

Дословно: "Украина стоит перед экзистенциальной угрозой, поскольку Россия продолжает свое варварское вторжение, рискуя безопасностью и стабильностью всей Европы.

Дополнительное финансирование в размере 500 миллионов фунтов стерлингов, о котором было объявлено сегодня - что ведет нас к 3 миллиардам фунтов стерлингов военной помощи Великобритании для Украины в этом финансовом году - будет использовано для быстрой доставки необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и инженерной поддержки".

ВИДЕО ДНЯ

Еще детали: Крупнейший в истории пакет оборудования из Великобритании включает:

60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки;

Более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow;

Более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств "Хаски", 162 бронемашины и 78 вездеходов;

Около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;

Прямая речь Сунака: "Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину позволят достичь успеха в этой захватнической войне, он не остановится на польской границе".

Прямая речь министра обороны Британии Гранта Шаппса: "Этот рекордный пакет военной помощи даст президенту Зеленскому и его отважной нации больше необходимых средств, чтобы изгнать Путина и восстановить мир и стабильность в Европе.

Великобритания была первой, кто предоставил ракеты NLAW, первой, кто предоставил современные танки, и первым, кто послал ракеты большой дальности.

Теперь мы идем еще дальше. Мы никогда не позволим миру забыть экзистенциальное сражение, которое ведет Украина, и с нашей постоянной поддержкой они победят".