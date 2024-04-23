Велика Британія анонсувала виділення Україні найбільшого в історії пакета військової допомоги

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у вівторок під час візиту до Польщі оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. У ньому є катери, ракети великої дальності Storm Shadow, набої та бронетехніка.

Джерело: сайт уряду Великобританії

Деталі: Сунак прибуде до Польщі у вівторок, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку життєво важливого обладнання.

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Він зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском і лідери проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України. Потім Сунак вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем у Берліні.

Дослівно: "Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи.

Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні – що веде нас до 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року – буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки".

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Ще деталі: Найбільший в історії пакет обладнання з Великої Британії включає:

60 човнів, зокрема, рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;

більше ніж 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;

понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів "Хаскі", 162 бронемашини та 78 всюдиходів;

близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї.

Пряма мова Сунака: "Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні".

Пряма мова міністра оборони Британії Гранта Шаппса: "Цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі.

Великобританія була першою, хто надав ракети NLAW, першою, хто надав сучасні танки, і першою, хто надіслав ракети великої дальності.

Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть".