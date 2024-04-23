Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Велика Британія анонсувала виділення Україні найбільшого в історії пакета військової допомоги

Олена ІвашківВівторок, 23 квітня 2024, 01:30
Велика Британія анонсувала виділення Україні найбільшого в історії пакета військової допомоги
Ракета Storm Shadow/Scalp, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у вівторок під час візиту до Польщі оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. У ньому є катери, ракети великої дальності Storm Shadow, набої та бронетехніка.

Джерело: сайт уряду Великобританії

Деталі: Сунак прибуде до Польщі у вівторок, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку життєво важливого обладнання. 

Реклама:

Він зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском і лідери проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України. Потім Сунак вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем у Берліні.

Дослівно: "Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи. 

Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні – що веде нас до 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року – буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки". 

ВІДЕО ДНЯ

Ще деталі: Найбільший в історії пакет обладнання з Великої Британії включає: 

  • 60 човнів, зокрема, рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;
  • більше ніж 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow; 
  • понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів "Хаскі", 162 бронемашини та 78 всюдиходів;
  • близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї.

Пряма мова Сунака: "Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні". 

Пряма мова міністра оборони Британії Гранта Шаппса: "Цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі. 

Великобританія була першою, хто надав ракети NLAW, першою, хто надав сучасні танки, і першою, хто надіслав ракети великої дальності. 

Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть".

Теми: Велика Британіявійнадопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Зеленський після розмови з Байденом: Щодо "ATACMS" крапки розставлені  
Росіяни запускали "Шахеди" з Курської області та атакували ракетами з півдня
The Sun: 46 тисяч британських авіарейсів відчули проблеми з навігацією. Росія глушить GPS
Через атаку "Шахедів" в Одесі постраждало дев’ятеро людей, серед яких діти
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: