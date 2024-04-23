Министру Сольскому сообщили о подозрении из-за махинаций с землей

НАБУ и САП сообщили о подозрении министру аграрной политики и продовольствия Николаю Сольскому из-за завладения землей на 291 млн грн и попытку завладения землей еще на 190 млн грн.

Источник: НАБУ, источник УП в САП

Дословно: "Экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн".

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Детали: Официально в ведомствах не сообщают о ком идет речь, однако, по информации источника УП, речь о Николае Сольском – действующем министре аграрной политики и продовольствия.

По данным ЭП, полученным от собеседника, приближенного к Сольскому, он проходит как подозреваемый по эпизодам 2017-2018 годов, когда осуществлял адвокатскую деятельность.

Сообщается, что в состав преступной группы во главе с Сольским входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также так называемые кураторы, которые контролировали деятельность этих органов.

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Участники схемы способствовали уничтожению документов, на основании которых два госпредприятия на Сумщине имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю.

При этом условием получения земли в собственность было подписание договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

В результате сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составляла более 291 млн грн.

Они также предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

Сейчас о подозрении сообщили организатору схемы, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, которое способствовало совершению преступления.

Ему инкриминируют совершение преступлений по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.27, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.