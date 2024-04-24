Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Беларусь перебросила подразделение ПВО к границе с Россией

Валентина РоманенкоСреда, 24 апреля 2024, 17:33
Беларусь перебросила подразделение ПВО к границе с Россией
иллюстрация - «Беларускі Гаюн»

На фоне атак украинских беспилотников по военным целям на территории России, Беларусь перебросила подразделение своей противовоздушной обороны к границе с РФ.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: В Климовичский район Могилевской области Республики Беларусь было переброшено одно из подразделений 740-го зенитного ракетного полка военных сил РБ.

Реклама:

740-й зенитный ракетный полк (в/ч 15847) дислоцируется в Борисове и входит в состав Северо-Западного оперативного командования. На вооружении полка — ЗРК "Оса-АКМ".

Военные расположились в окрестностях населенного пункта Федотова Буда в непосредственной близости от границы с Россией (Смоленская область). Расстояние от населенного пункта до границы составляет около 5 километров.

Цель переброски беларусских военных в российское приграничье неизвестна. На территории Климовичского района не расположены стратегически важные объекты промышленности, которые можно было бы дополнительно прикрыть средствами ПВО. Так, в городе находятся ликеро-водочный завод, комбинат хлебопродуктов и цех по производству извести. Отсутствуют на территории района и военные объекты.

ВИДЕО ДНЯ

Промышленность соседних районов Могилевской области (Костюковичский, Кличевский, Чериковский, Краснопольский и Хотимский) представлена преимущественно предприятиями легкой и пищевой промышленности. Исключения — Беларусский цементный завод в Костюковичах и Кричевцементношифер (производят портландцемент).

Аналитики отмечают, что основные подразделения зенитных ракетных войск ВС РБ расположены в западной и центральной частях Беларуси. Кроме Бобруйска, где дислоцируется 147-й зенитный ракетный полк (войсковая ПВО), на востоке РБ нет подразделений зенитных ракетных войск.

"Беларускі Гаюн" предполагает, что из-за неспособности российской ПВО полностью предотвращать удары беспилотников (очередное тому подтверждение — удар по нефтебазам в Смоленской области РФ в ночь на 24 апреля), беларусские военные озаботились прикрытием воздушного пространства на востоке Беларуси.

Темы: БеларусьвойнаРосcияПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Сырский: Силы обороны отошли на запад от Бердичей, Семеновки и Новомихайловки

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
Беларусь
Лукашенко заявил, что Беларусь еще никогда не жила так хорошо, как сейчас
У Лукашенко говорят, что разрабатывают лазерное оружие
"Надо копать": Лукашенко приказал своему министру искать в Беларуси нефть
Последние новости
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
18:09
В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты
17:50
Глава МИД Польши "не удивится", если Россия нападет на его страну
17:41
интервьюГераскевич: Сергея Бубки вообще не должно быть в украинском спорте
Все новости...
Реклама: