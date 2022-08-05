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После скандального отчета глава украинского AI уволилась: разошлись с руководством ценностно

Мазуренко Алена Пятница, 5 августа 2022, 23:08
Оксана Покальчук фото: Facebook

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уходит с поста после скандального отчета организации о Вооруженных силах Украины.

Источник: Покальчук в Facebook

Прямая речь: "Я увольняюсь из Amnesty International в Украине... Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера.

Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников.

И нет слов ни в одном языке, способных это донести до того, кто не почувствовал этой боли.

Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучимся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет".

Детали: По ее словам, в таких важных отчетах не может не быть данных о второй стороне войны, в частности, о том, кто начал эту войну - Россие.

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В украинском офисе отмечают, что пресс-релиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины.

Отмечается, что представители Amnesty International наконец обратились к Минобороны с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ: "В результате этого, сами того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов".

Покальчук считает, что это исследование стало инструментом российской пропаганды.

Прямая речь: "За последние несколько дней мы с коллегами активно проводили разъяснительную работу внутри организации.

Я говорила с представителями Amnesty из десятков стран мира, чтобы позиция Украины и украинцев была услышана.

Также я неоднократно говорила с высшим руководством, которое, к сожалению, в этой ситуации не предприняло надлежащих шагов, чтобы защитить интересы людей, на чье благо работает организация и все правозащитное движение.

В дополнение к отсутствию надлежащей реакции состоялось игнорирование большой активистской инициативы людей со всего мира, которых возмутил этот пресс-релиз.

Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно, потому я приняла решение покинуть организацию".

Что этому предшествовало:

  • 4 августа правозащитная организация Amnesty Internationalзаявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
  • В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
  • В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.
  • Также в Amnesty International заявили, что им неизвестно о задокументированных случаях, когда бы военные просили или помогали с эвакуацией мирного населения из соседних зданий, чтобы минимизировать потери среди гражданских.
  • Президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.
  • Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не участвовал в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что украинская армия подвергает гражданских опасности.

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Темы: скандалмеждународная общественностьвойнаРосcия
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