После скандального отчета глава украинского AI уволилась: разошлись с руководством ценностно

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уходит с поста после скандального отчета организации о Вооруженных силах Украины.

Источник: Покальчук в Facebook

Прямая речь: "Я увольняюсь из Amnesty International в Украине... Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера.

Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников.

И нет слов ни в одном языке, способных это донести до того, кто не почувствовал этой боли.

Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучимся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет".

Детали: По ее словам, в таких важных отчетах не может не быть данных о второй стороне войны, в частности, о том, кто начал эту войну - Россие.

ВИДЕО ДНЯ

В украинском офисе отмечают, что пресс-релиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины.

Отмечается, что представители Amnesty International наконец обратились к Минобороны с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ: "В результате этого, сами того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов".

Покальчук считает, что это исследование стало инструментом российской пропаганды.

Прямая речь: "За последние несколько дней мы с коллегами активно проводили разъяснительную работу внутри организации.

Я говорила с представителями Amnesty из десятков стран мира, чтобы позиция Украины и украинцев была услышана.

Также я неоднократно говорила с высшим руководством, которое, к сожалению, в этой ситуации не предприняло надлежащих шагов, чтобы защитить интересы людей, на чье благо работает организация и все правозащитное движение.

В дополнение к отсутствию надлежащей реакции состоялось игнорирование большой активистской инициативы людей со всего мира, которых возмутил этот пресс-релиз.

Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно, потому я приняла решение покинуть организацию".

Что этому предшествовало: