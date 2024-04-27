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На Киевщине работала ПВО

Катерина ТищенкоСуббота, 27 апреля 2024, 22:56
На Киевщине работала ПВО
сбитый "Шахед", иллюстративное фото Getty Images

В Киевской области по вражеским беспилотникам работала Противовоздушная оборона.

Источник: Киевская областная военная администрация

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.

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Обновлено: В 22:57 на Киевщине был объявлен отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало: Ранее Воздушные силы сообщали о движении "Шахедов", в том числе на Киевщину.

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Темы: Киевская областьПВО
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