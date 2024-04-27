На Киевщине работала ПВО
Суббота, 27 апреля 2024, 22:56
В Киевской области по вражеским беспилотникам работала Противовоздушная оборона.
Источник: Киевская областная военная администрация
Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
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Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников".
Обновлено: В 22:57 на Киевщине был объявлен отбой воздушной тревоги.
Что предшествовало: Ранее Воздушные силы сообщали о движении "Шахедов", в том числе на Киевщину.
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