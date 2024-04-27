На Киевщине работала ПВО

В Киевской области по вражеским беспилотникам работала Противовоздушная оборона.

Источник: Киевская областная военная администрация

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.

Реклама:

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников".

Обновлено: В 22:57 на Киевщине был объявлен отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало: Ранее Воздушные силы сообщали о движении "Шахедов", в том числе на Киевщину.