Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР: Месседжи, что "здесь и сейчас, завтра нападут на Харьков" – это российская ИПСО

Валентина РоманенкоСреда, 3 апреля 2024, 18:02
ГУР: Месседжи, что здесь и сейчас, завтра нападут на Харьков – это российская ИПСО
Андрей Юсов. фото - "АрміяInform"

Силы обороны не фиксируют формирования ударных групп противника для повторных нападений на Украину, в военной разведке говорят, что вбросами о "наступлении на Харьков" враг пытается посеять панические настроения внутри нашей страны.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Детали: Юсов отметил, что кроме ИПСО о "намерениях Путина захватить Харьков", враг использует и другие темы для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. По его словам, военное руководство Украины разрабатывает различные планы противодействия врагу.

Реклама:

Прямая речь: "Параллельно с этим происходят и другие вещи, вот снова активизировалась белорусская тема, например. Или некоторые другие, которые враг любит использовать, чтобы возбуждать панические настроения, в частности внутри страны.

Ничего стратегически нового и по формированию ударных групп не произошло.

То, что происходит, коммуницируется, объясняется, и в конце концов, независимые военные аналитики, не только официальные должностные лица, могут анализировать и подтверждать эту информацию.

ВИДЕО ДНЯ

Относительно того, как надо реагировать... Безусловно укрепление линии обороны по всему направлению происходит сейчас чрезвычайно активно.

Есть разные планы, командование прорабатывает различные сценарии. Что же касается угрозы "здесь и сейчас, завтра нападут" и "надо немедленно бежать и сеять панику", конечно, это - российская ИПСО".

Предыстория:

Темы: дезинформацияХарьковГУР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Yasno призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы: "Пусть это станет привычкой"

фото, дополнено Беспилотник врезался в здание "Газпрома" в Белгороде: 2 раненых

обновленоЗаместителя Ермака отправили работать в МИД

Кабмин установил вознаграждение 70 тысяч грн для военных за 30 дней на "нуле"

СБУ проводит обыски у протоиерея УПЦ МП – источник

В Польше упрекнули Штаты за задержку помощи Украине

Все новости...
дезинформация
Пограничники сообщили о фейке "пропуск через границу за донат"
СМИ узнали, кто снялся в антиукраинском видео для подрыва мобилизации
Еще до удара по ДнепроГЭС пропаганда РФ включила поток фейков: враг хочет посеять панику
Последние новости
14:30
Лукашенко рассказал, почему Беларусь не вступает в войну против Украины
14:27
Украина требует отстранить борцов из России и Беларуси от Олимпиады-2024
14:08
Прифронтовые области в приоритете: Кабмин выделил средства на строительство укрытий в школах
14:02
фотоУП получила фото обломков новейшей ракеты Х-69, которой РФ ударила по Трипольской ТЭС
13:55
На всей деоккупированной части Херсонщины пропал свет, возникли проблемы с водоснабжением
13:50
МЭА поддержало позицию США касаемо ударов украинских дронов по российским НПЗ
13:35
Правительство дополнительно выделило почти 4 миллиарда на возведение фортификаций
13:15
МОН вернуло формульный принцип распределения госсредств между вузами: что это значит
13:10
Корпоративная реформа: ГП "Антонов" превратили в акционерное общество
13:01
Во время удара 11 апреля РФ вероятно использовала новейшие ракеты Х-69: как им противодействовать
Все новости...
Реклама: