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Зеленский: Нам нужно существенное ускорение поставок армии

Татьяна ОлейникВторник, 30 апреля 2024, 20:48
Зеленский: Нам нужно существенное ускорение поставок армии
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 30 апреля провел ряд совещаний по военной тематике.

Источник: обращение Зеленского на сайте ОП

Прямая речь: "Сегодня было в течение дня много совещаний именно на военную тематику – по ситуации на фронте, наступательным действиям оккупанта и наших действий – и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач. Был доклад Главкома Александра Сырского , еще раздельно обсудили с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия и коммуникацию с партнерами".

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Детали: Зеленский отметил, что Украине необходимо существенное ускорение поставок, а на фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а украинская инициатива.

Прямая речь: "Очень рассчитываем на оперативность поставок от Соединенных Штатов - это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике оккупанта, в их страхе базироваться где угодно на оккупированной территории, а также в нашей силе - в силе, которая должна показать себя и на Покровском направлении, и Кураховском, Северском, Лиманском, Купянском… Везде, где Россия давит и где мы ее должны вытеснить.

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Детали: Также президент сообщил о докладе Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. С ним обсудили и детали по поставкам оружия. Зеленский также поблагодарил Премьер-министра Чехии за ускорение реализации артиллерийской инициативы.

Темы: Зеленскийвойнапомощь Украине
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