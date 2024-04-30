Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський: Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

Тетяна ОлійникВівторок, 30 квітня 2024, 20:48
Зеленський: Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 30 квітня провів низку нарад на військову тематику.

Джерело: звернення Зеленського на сайті ОП

Пряма мова: "Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань. Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї і комунікацію з партнерами".

Реклама:

Деталі: Зеленський зазначив, що Україні потрібне суттєве прискорення постачання, а на фронті мають домінувати не російські авіабомби і штурмові дії, а українська ініціатива.

Пряма мова: "Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів – це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі – у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні держави. Всюди, де Росія тисне й де ми її маємо витиснути. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Також президент повідомив про доповідь Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. З ним обговорили й деталі щодо постачання зброї. Зеленський також подякував Прем’єр-міністру Чехії за пришвидшення реалізації артилерійської ініціативи.

Теми: Зеленськийвійнадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Україна отримала від союзників нову партію ракет до Patriot - уряд Іспанії

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

Усі новини...
Зеленський
Зеленський підвищив у званні голову прикордонників Дейнека
Зеленський: Україну візьмуть в НАТО тільки після перемоги
Зеленський: Важливо, щоб була чітка комунікація з рідними полонених
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: