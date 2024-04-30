Зеленський: Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 30 квітня провів низку нарад на військову тематику.

Джерело: звернення Зеленського на сайті ОП

Пряма мова: "Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань. Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї і комунікацію з партнерами".

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Деталі: Зеленський зазначив, що Україні потрібне суттєве прискорення постачання, а на фронті мають домінувати не російські авіабомби і штурмові дії, а українська ініціатива.

Пряма мова: "Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів – це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі – у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні держави. Всюди, де Росія тисне й де ми її маємо витиснути. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози".

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Деталі: Також президент повідомив про доповідь Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. З ним обговорили й деталі щодо постачання зброї. Зеленський також подякував Прем’єр-міністру Чехії за пришвидшення реалізації артилерійської ініціативи.