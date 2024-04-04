Отдали жизнь, когда спасали человека: Клименко рассказал о спасателях, которые погибли в Харькове
Четверг, 4 апреля 2024, 11:11
В результате российской атаки "Шахедами" по Харькову ночью 4 апреля погибли Владислав Логинов, Сергей Байдалинов, Владимир Матюшенко, им было 52, 32 и 41 год.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь Клименко: "Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир...
Реклама:
Харьковские спасатели, которых сегодня цинично убила Россия. Прицельно. Повторным ударом, когда они спасали людей".
Детали: Министр добавил, что работников ГСЧС оккупанты атаковали беспилотниками.
ВИДЕО ДНЯ
Еще один спасатель ранен. Его состояние тяжелое.
Предыстория:
- Оккупанты ударили "Шахедами" по Харькову − убили 4 человека и ранили еще по меньшей мере 12. В Харькове зафиксировали 4 попадания "Шахедов" в объекты гражданской инфраструктуры, одного мужчину удалось спасти из-под завалов.
- Ночью 4 апреля Россия применила против Украины 20 дронов-камикадзе "Шахед", 11 из них удалось уничтожить.