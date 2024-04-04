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Отдали жизнь, когда спасали человека: Клименко рассказал о спасателях, которые погибли в Харькове

Ирина БалачукЧетверг, 4 апреля 2024, 11:11
Отдали жизнь, когда спасали человека: Клименко рассказал о спасателях, которые погибли в Харькове
Фото из Telegram Клименко

В результате российской атаки "Шахедами" по Харькову ночью 4 апреля погибли Владислав Логинов, Сергей Байдалинов, Владимир Матюшенко, им было 52, 32 и 41 год.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь Клименко: "Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир...

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Харьковские спасатели, которых сегодня цинично убила Россия. Прицельно. Повторным ударом, когда они спасали людей".

Детали: Министр добавил, что работников ГСЧС оккупанты атаковали беспилотниками.

ВИДЕО ДНЯ

Еще один спасатель ранен. Его состояние тяжелое.

Предыстория:

Темы: ХарьковШахеджертвыГСЧС
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