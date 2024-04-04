Пожизненное получил корректировщик, который навел "Искандер" на пиццерию в Краматорске

Суд признал виновным в государственной измене Владимира Синельника, который в июне 2023 года навел огонь на заведение "Ria Pizza" в Краматорске, в результате чего погибли 13 человек, и приговорил к пожизненному заключению.

Источник: Донецкая областная прокуратура, Офис генпрокурора, СБУ, УП

Дословно: "Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину жителя г. Краматорска в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества".

Реклама:

Детали: Так, суд установил, что Синельника, который работал на газотранспортном предприятии, завербовали для выполнения задач в пользу государства-агрессора.

27 июня 2023 года к нему в очередной раз обратился "начальник отделения разведки командования ВВ МВД ДНР". Он поставил перед так называемым агентом задачу по проверке информации о наличии украинских военных в "Ria Pizza" в г. Краматорске.

Осужденный согласился на предложение. В центре города он заметил на парковке машины с военными номерами и самих военных в заведении питания. Записал два видео, которые сразу прислал собеседнику в мессенджер "Telegram". Чтобы никто не заметил его заинтересованности локацией, все свои действия мужчина старательно скрывал от посторонних глаз.

ВИДЕО ДНЯ

Через некоторое время после отправки записей по этому заведению представители государства-агрессора нанесли удар из ОТРК "Искандер M", в результате чего погибли 13 человек и были ранены 64, в том числе дети.

Предыстория: