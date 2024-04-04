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Екатерининскую площадь в Одессе переименуют в Европейскую

Евгений КизиловЧетверг, 4 апреля 2024, 17:14
Екатерининскую площадь в Одессе переименуют в Европейскую
Площадь Екатерининская в Одессе, где когда-то стоял памятник российской императрице Екатерине II. Фото: Одесский горсовет

Историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала горсовету переименовать Екатерининскую улицу и площадь в центре города, названных в честь российской императрицы Екатерины II. Предложенное название - площадь и улица Европейская.

Источник: Одесский городской совет в соцсетях

Детали: Соответствующее решение комиссия приняла в четверг на своем очередном заседании.

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Также комиссия предложила переименовать улицу Жуковского на улицу Леси Украинки, а улицу Бунина - на улицу Полицейская (историческое название топонима).

По информации местного издания "Думська", на заседании также обсуждалось переименование улицы Пушкинской, но члены комиссии разошлись во мнениях. По этому поводу еще будут дискуссии.

Как пишет издание, "во многом так произошло из-за "принципиальной позиции" главы муниципального управления культуры Ивана Липтуги".

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Что предшествовало: В конце 2022 года на площади Екатерининской снесли памятник Екатерине II.

Темы: Одессадерусификация
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