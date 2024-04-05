В прошлом году генпрокурор Костин пробыл в заграничных командировках более 100 дней – УП

В 2023 году генеральный прокурор Андрей Костин находился в заграничных командировках 103 дня, половину командировок он был в США, где живет его жена.

Источник: информированные собеседники УП в ОГП, ответ ОГП на запрос нардепа Алексея Гончаренко, декларация Костина за 2023 год

Прямая речь источника УП: "Генеральный прокурор Костин А.Е. находился в заграничных командировках в 2023 году 103 дня (с учетом дней отъезда и приезда, что составляет почти 30% календарных дней в году).

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При этом почти половина этих командировок была в США, Вашингтон, где сейчас официально по декларации НАПК проживает его жена".

Детали: Нардеп "Европейской солидарности" Гончаренко 5 апреля опубликовал в Telegram ответ ОГП на свой запрос.

Где сообщается, что Костин в 2023 году 13 раз был в заграничных командировках, а с 1 января по 6 марта 2024 года - 4 раза.

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В то же время, в ОГП не указали сколько именно времени генпрокурор находился за границей.

Кроме того, в 2023 году работникам ОГП, которые были за границей в командировках, возместили из бюджета 3 781 368 гривен, а в 2024 году - 471 139 грн. При этом 57% командировок были полностью профинансированы за счет организаторов, еще 33% были частично профинансированы организаторами и лишь 10% финансировались за счет госбюджета.

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В декларации Костина за 2023 год указано, что Ольга Костина работает и арендует квартиру в США. В частности, зарегистрирована компания жены генпрокурора в Вашингтоне. При этом в декларации не сообщается, сколько стоит аренда ее жилья в Штатах.

декларация Костина за 2023 г. СКРИНШОТ

В Офисе генпрокурора, комментируя запрос Гончаренко, сообщили, что в 2023-2024 годы визиты Костина за границу "способствовали подписанию важных соглашений, расследованию военных преступлений против Украины и оказанию помощи нашей стране в этом процессе".

В частности, в ОГП заявили, что результатами работы Костина являются:

Ордера на арест от Международного уголовного суда: Путину и Львовой-Беловой за депортацию украинских детей, и двум российским топ-командующим (генералу и адмиралу) за обстрелы энергоинфраструктуры.

Подписание соглашения и открытие офиса МУС в Киеве. Содействие их расследованиям.

Открытие международного центра по преследованию за преступление агрессии - готовит дело для будущего трибунала.

Открытие международного центра по преследованию за преступление агрессии - готовит дело для будущего трибунала. Продвижение на международном уровне вопроса создания Спецтрибунала по преступлению агрессии.

Конфискация активов российских олигархов в США - $5,4 млн направлено на реабилитацию украинских ветеранов. Аналогичный процесс продолжается в Канаде.

Подозрения 4-м пророссийским боевикам от Министерства юстиции США.

Подозрения 3 пророссийским боевикам от Литвы по делу об убийстве гражданского в Мариуполе.

Результат работы совместной следственной группы на базе Евроюста.

Создание Консультативной группы по вопросам международных преступлений: в составе экспертов из США, ЕС и Британии - для помощи Украине в расследовании военных преступлений внутри страны

Помощь ряда стран в расследовании военных преступлений РФ: миссии экспертов, которые помогают документировать преступления, предоставление оборудования для документирования - ДНК лаборатории от Франции, дроны для 3-Д сканирования мест преступлений от США...

Показания на слушаниях Хельсинкской комиссии США - о военных преступлениях против детей, о конфискации российских активов, о принудительном перемещении украинских детей и незаконно удерживаемых гражданских, о привлечении России к ответственности за военные преступления (Нюрнберг). Результатом этой коммуникации стало внесение в Конгресс законопроекта, названного в честь погибшего подростка, который был расстрелян оккупантами. Этот законопроект предусматривает введение санкций для борьбы с массовой депортацией украинских детей.

Напомним: