Российский удар по Запорожью задел украинских журналистов

Во время повторного удара россиян по Запорожью в пятницу ранения получили журналисты телеканала "1+1" и информагентства "Укринформ".

Источник: "Суспільне", "Укринформ", ТСН, полиция

Детали: Сообщается, что в пятницу Россия нанесла повторный удар по Запорожью, когда на месте работали спасатели и полицейские.

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Там также находились журналисты. Корреспонденты "Суспільного" уцелели, однако были ранены их коллеги из "Укринформа" и "1+1".

Как уточняет "Укринформ", в Запорожье во время обстрела была ранена в ногу собкора агентства Ольга Звонарёва. Ей делают операцию.

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Ольга Звонарёва. Фото: "Укринформ"

По информации "1+1", во время обстрела Запорожья 5 апреля ранения получила журналистка ТСН Кира Овес. Инцидент произошел, когда Кира вместе с другими медийщиками снимала последствия предыдущего удара по городу.

Кира Овес. Фото: ТСН

По данным Нацполиции, РФ ударила тремя ракетами по территории Запорожья, вскоре - осуществила повторный удар еще двумя ракетами.

Всего из-за атаки РФ на Запорожье в пятницу погибли трое мирных жителей города и 19 человек получили ранения.