Россияне ускоряют темпы наступательных операций, несмотря на увеличение потерь – ISW

По наблюдениям экспертов Института изучения войны (ISW), российские войска ускоряют наступательные операции на всей территории фронта в Украине и при этом "смягчают вероятное увеличение потерь в живой силе и технике".

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов сообщил, что Украина ожидает активизации российских наступательных операций в конце весны и в начале лета.

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Аналитики также напоминают: президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что основные российские наступательные усилия могут начаться в конце мая или в июне.

Дословно: "Недавно ISW заметил, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всем театре боевых действий, в частности, осуществив 4 апреля механизированную атаку ротного уровня в направлении Часов Яра, и продолжает оценивать, что российские военные, похоже, смягчают вероятное увеличение потерь в живой силе и технике".

Детали: Зеленский и высокопоставленные украинские военные недавно предупредили, что задержки с предоставлением помощи в сфере безопасности заставили Украину уступить инициативу на поле боя России, и что украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону, не зная, когда и какую помощь получит Украина.

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ISW продолжает оценивать, что задержки с предоставлением западной военной помощи заставляют Силы обороны принимать сложные решения относительно приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала или планирования будущих контрнаступательных операций, поскольку длительные дебаты в США относительно военной помощи продолжаются.

Ключевые выводы ISW за 7 апреля: