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Россияне ускоряют темпы наступательных операций, несмотря на увеличение потерь – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 03:44
Россияне ускоряют темпы наступательных операций, несмотря на увеличение потерь – ISW
российские оккупанты, фото: Getty Images

По наблюдениям экспертов Института изучения войны (ISW), российские войска ускоряют наступательные операции на всей территории фронта в Украине и при этом "смягчают вероятное увеличение потерь в живой силе и технике".

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов сообщил, что Украина ожидает активизации российских наступательных операций в конце весны и в начале лета.

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Аналитики также напоминают: президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что основные российские наступательные усилия могут начаться в конце мая или в июне.

Дословно: "Недавно ISW заметил, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всем театре боевых действий, в частности, осуществив 4 апреля механизированную атаку ротного уровня в направлении Часов Яра, и продолжает оценивать, что российские военные, похоже, смягчают вероятное увеличение потерь в живой силе и технике".

Детали: Зеленский и высокопоставленные украинские военные недавно предупредили, что задержки с предоставлением помощи в сфере безопасности заставили Украину уступить инициативу на поле боя России, и что украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону, не зная, когда и какую помощь получит Украина.

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ISW продолжает оценивать, что задержки с предоставлением западной военной помощи заставляют Силы обороны принимать сложные решения относительно приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала или планирования будущих контрнаступательных операций, поскольку длительные дебаты в США относительно военной помощи продолжаются.

Ключевые выводы ISW за 7 апреля:

  • Начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов сообщил, что Украина ожидает активизации российских наступательных операций в конце весны и в начале лета.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с китайскими официальными лицами в Китае 8 и 9 апреля на фоне предупреждений Запада о том, что Китай все больше помогает российской оборонно-промышленной базе и даже предоставляет геопространственную разведку.
  • Как сообщается, российские войска продолжают систематически применять запрещенное химическое оружие в Украине и почти ежедневно атакуют украинские позиции химическими веществами по всей линии фронта.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский открыто осудил и принимает меры после сообщений о том, что сотрудники СБУ, возможно, целенаправленно запугивали украинского журналиста, который расследовал коррупцию в СБУ, вручив ему повестку.
  • Недавно, 7 апреля, российские войска осуществили подтвержденное продвижение вблизи Авдеевки на фоне длительных позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения.
  • Атаман Всероссийского казачьего общества и заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Николай Долуда заявил 7 апреля, что в Украине воюют более 30 000 так называемых "казаков".

Темы: ISWвойна
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