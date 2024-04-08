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Отсидеться никому не удастся: на кону судьба страны − командующий Сухопутных войск

Ирина БалачукПонедельник, 8 апреля 2024, 14:02
Отсидеться никому не удастся: на кону судьба страны − командующий Сухопутных войск
Александр Павлюк. Фото из Facebook

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк призвал украинцев вступать в ряды вооруженных сил, ведь на кону судьба страны, а это значит, что отсидеться никому не удастся.

Источник: пост Павлюка в Facebook

Прямая речь командующего Сухопутных войск ВСУ: "Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы. И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни.

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Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону − судьба страны, судьба нашей нации".

Детали: Павлюк убежден, что "Россия никого не оставит в покое: ни тех, кто спрятался, ни тех, кто предал Украину".

"Сейчас исторический момент, который дала нам судьба: или мы защитим и сохраним государство, или исчезнем как нация! Поддерживайте защитников и словом, и делом. Присоединяйтесь к рядам ВСУ. Становитесь на защиту своей семьи, своего дома, своей страны, своего будущего. Наша сила в единстве! Другого варианта нет", − подчеркнул командующий Сухопутных войск.

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Он добавил, что ВСУ нужны разные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, IT-специалисты, бухгалтеры, медики, инженеры.

Предыстория:

  • Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.
  • Среди прочего члены комитета поддержали предложения о предоставлении отсрочки от мобилизации для аспирантов всех форм обучения, а также исключение из проекта закона нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.
  • В то же время депутаты отклонили правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.
  • 29 марта сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все 4269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.
  • По состоянию на 6 апреля комитет не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, однако уже 10 апреля законопроект может быть вынесен в сессионный зал для рассмотрения.
  • 6 апреля президент Владимир Зеленский призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни.

Темы: Вооруженные силымобилизациявойна
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