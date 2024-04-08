Отсидеться никому не удастся: на кону судьба страны − командующий Сухопутных войск
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк призвал украинцев вступать в ряды вооруженных сил, ведь на кону судьба страны, а это значит, что отсидеться никому не удастся.
Источник: пост Павлюка в Facebook
Прямая речь командующего Сухопутных войск ВСУ: "Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы. И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни.
Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону − судьба страны, судьба нашей нации".
Детали: Павлюк убежден, что "Россия никого не оставит в покое: ни тех, кто спрятался, ни тех, кто предал Украину".
"Сейчас исторический момент, который дала нам судьба: или мы защитим и сохраним государство, или исчезнем как нация! Поддерживайте защитников и словом, и делом. Присоединяйтесь к рядам ВСУ. Становитесь на защиту своей семьи, своего дома, своей страны, своего будущего. Наша сила в единстве! Другого варианта нет", − подчеркнул командующий Сухопутных войск.
Он добавил, что ВСУ нужны разные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, IT-специалисты, бухгалтеры, медики, инженеры.
Предыстория:
- Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.
- Среди прочего члены комитета поддержали предложения о предоставлении отсрочки от мобилизации для аспирантов всех форм обучения, а также исключение из проекта закона нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.
- В то же время депутаты отклонили правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.
- 29 марта сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все 4269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.
- По состоянию на 6 апреля комитет не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, однако уже 10 апреля законопроект может быть вынесен в сессионный зал для рассмотрения.
- 6 апреля президент Владимир Зеленский призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни.