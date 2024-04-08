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Повестка как месть: ОГП открыл дело о препятствовании журналистам "Слідство.інфо"

Станислав ПогориловПонедельник, 8 апреля 2024, 15:00
Повестка как месть: ОГП открыл дело о препятствовании журналистам Слідство.інфо
Сотрудники ТЦК И ИХ "КУРАТОР", СКРИНШОТ "СЛІДСТВА.ІНФО"

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что начали уголовное производство по инциденту с участием работников ТЦК, которые пытались вручить повестку журналисту "Слідство.інфо" после расследования о состоянии семьи главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "В связи с инцидентом, который имел место во время вручения повестки журналисту Слидство.инфо, Офис Генерального прокурора внес сведения в ЕРДР по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК, по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 УК Украины".

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Детали: Сообщается, что досудебное расследование в уголовном производстве поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

Предыстория:

  • Журналисты-расследователи нашли у жены главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру за более чем 20 миллионов гривен по рыночной цене. Хотя в декларации чиновника указано, что за квартиру заплатили 12,8 миллионов гривен.
  • 6 апреля стало известно, что после этого расследования журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату сотрудники ТЦК пытались вручить повестку. С представителями ТЦК, вероятно, был Алексей Владимирович Биленко, который работает в департаменте кибербезопасности СБУ и является человеком, близким к Витюку.
  • Служба безопасности Украины и Минобороны совместно с Генштабом проверяют информацию, обнародованную изданием "Слідство.Інфо", относительно попыток вручить повестку их журналисту после разоблачительного расследования в отношении сотрудника спецслужбы.

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Темы: СМИТЦКОфис генпрокурора
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