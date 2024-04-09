"Фитнестренер на миллиард": НАБУ провело обыски у экс-главы Днепропетровской ОГА – источники
Вторник, 9 апреля 2024, 12:14
Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у экс-главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко по делу о фитнестренере, чья фирма только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области.
Источник: собеседники "Украинской правды" в антикоррупционных органах и политических кругах
Детали: По данным УП, следственные действия имели место на прошлой неделе.
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Предыстория:
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- В начале ноября 2022 года "Украинская правда" и "Схемы" обнародовали расследование о том, что Днепропетровская ОВА только за время полномасштабного вторжения России заплатила 1,5 миллиарда гривен фирме "Будинвест инжиниринг", которая принадлежит пополам фитнестренерке Яне Хланте, которая имела ряд совместных путешествий за границу с руководителем ОВА Валентином Резниченко, и менеджеру братьев Дубинских, которых ФБР разыскивает за финансовые махинации в США.
- По данному факту САП зарегистрировала фактовое уголовное производство.
- 24 января 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных военных администраций, в частности уволил главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.