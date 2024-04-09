"Фитнестренер на миллиард": НАБУ провело обыски у экс-главы Днепропетровской ОГА – источники

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у экс-главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко по делу о фитнестренере, чья фирма только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области.

Источник: собеседники "Украинской правды" в антикоррупционных органах и политических кругах

Детали: По данным УП, следственные действия имели место на прошлой неделе.

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