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Снимали с воинского учета за взятку: руководителю и должностному лицу ВВК объявили подозрения

Анастасия ПроцВторник, 9 апреля 2024, 12:45
Снимали с воинского учета за взятку: руководителю и должностному лицу ВВК объявили подозрения
Фото: Специальная прокуратура в сфере обороны центрального региона

На Черниговщине СБУ разоблачила председателя военно-врачебной комиссии должностное лицо медкомиссии, которые за 5 тысяч долларов выдавали мужчинам призывного возраста фальшивые медицинские заключения, позволявшие им уклоняться от военной службы и нелегально пересекать границу.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины 

Дословно СБУ: Фигурант был участником преступной схемы, которую организовал бывший председатель областной военно-врачебной комиссии Черниговщины и которого СБУ задокументировала в феврале этого года. Также разоблачена их сообщница - должностное лицо медкомиссии Черниговского военкомата".

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Фото: Специальная прокуратура в сфере обороны центрального региона

Детали: Сообщается, что за 5 тысяч долларов злоумышленники выдавали мужчинам призывного возраста ложные медицинские заключения, в которых прописывали тяжелые "диагнозы". Затем эти документы направляли в военкомат с пометкой: непригоден к службе из-за "плохого" здоровья. По данным следствия, это позволяло мужчинам списаться с воинского учета и выехать за границу.

Правоохранители сообщили обоим фигурантам о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

 
Фото: Специальная прокуратура в сфере обороны центрального региона

Действия главы ВВК дополнительно квалифицировали по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас он находится под стражей. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Также по материалам СБУ арестовано имущество задержанного экс-главы областной ВВК. По данным СБУ, речь идет о почти 1 миллионе долларов США, 4 квартирах в Киеве, Черновцах и Чернигове общей площадью более 400 квадратных метров и земельных участках на Черниговщине общей площадью около 4 гектаров".

Предыстория:

  • 5 апреля Служба безопасности Украины в ходе следственных действий по делу бывшего главы Черниговской областной ВВК Игоря Кодовбецкого задержала военнослужащего Черниговского областного ТЦК и СП.
  • В феврале во время обысков у бывшего председателя Черниговской областной военно-врачебной комиссии Игоря Кодовбецкого в одной из квартир в Киеве обнаружили почти миллион долларов.
  • Правоохранители сообщили, что задержали экс-главу ВВК и ликвидировали в Чернигове схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Темы: СБУЧерниговская областьуклонисты
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