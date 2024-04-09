Снимали с воинского учета за взятку: руководителю и должностному лицу ВВК объявили подозрения

На Черниговщине СБУ разоблачила председателя военно-врачебной комиссии должностное лицо медкомиссии, которые за 5 тысяч долларов выдавали мужчинам призывного возраста фальшивые медицинские заключения, позволявшие им уклоняться от военной службы и нелегально пересекать границу.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно СБУ: Фигурант был участником преступной схемы, которую организовал бывший председатель областной военно-врачебной комиссии Черниговщины и которого СБУ задокументировала в феврале этого года. Также разоблачена их сообщница - должностное лицо медкомиссии Черниговского военкомата".

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Фото: Специальная прокуратура в сфере обороны центрального региона

Детали: Сообщается, что за 5 тысяч долларов злоумышленники выдавали мужчинам призывного возраста ложные медицинские заключения, в которых прописывали тяжелые "диагнозы". Затем эти документы направляли в военкомат с пометкой: непригоден к службе из-за "плохого" здоровья. По данным следствия, это позволяло мужчинам списаться с воинского учета и выехать за границу.

Правоохранители сообщили обоим фигурантам о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Фото: Специальная прокуратура в сфере обороны центрального региона

Действия главы ВВК дополнительно квалифицировали по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас он находится под стражей. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Также по материалам СБУ арестовано имущество задержанного экс-главы областной ВВК. По данным СБУ, речь идет о почти 1 миллионе долларов США, 4 квартирах в Киеве, Черновцах и Чернигове общей площадью более 400 квадратных метров и земельных участках на Черниговщине общей площадью около 4 гектаров".

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