После расследования журналистов глава СБУ отстранил Витюка и послал на передовую

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слідство-Інфо".

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ

Дословно: "На время проведения проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слідство-Інфо", глава Службы Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) Витюка от исполнения должностных обязанностей".

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Детали: В пресс-службе уточнили, что по решению главы СБУ Витюк на время проведения проверок будет проходить службу в боевом подразделении ДКИБ, которое выполняет оборонительные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".

"Сейчас он командирован в это подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач", - сообщили в пресс-службе.

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