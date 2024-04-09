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После расследования журналистов глава СБУ отстранил Витюка и послал на передовую

Валентина РоманенкоВторник, 9 апреля 2024, 15:15
После расследования журналистов глава СБУ отстранил Витюка и послал на передовую
Илья Витюк. фото СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слідство-Інфо".

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ

Дословно: "На время проведения проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слідство-Інфо", глава Службы Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) Витюка от исполнения должностных обязанностей".

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Детали: В пресс-службе уточнили, что по решению главы СБУ Витюк на время проведения проверок будет проходить службу в боевом подразделении ДКИБ, которое выполняет оборонительные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".

"Сейчас он командирован в это подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач", - сообщили в пресс-службе.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Журналисты-расследователи нашли у жены главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру за более чем 20 миллионов гривен по рыночной цене. Хотя в декларации чиновника указано, что за квартиру заплатили 12,8 миллионов гривен.
  • 6 апреля стало известно, что после этого расследования журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату сотрудники ТЦК пытались вручить повестку.
  • Служба безопасности Украины и Минобороны совместно с Генштабом заявили, что проверяют информацию, обнародованную изданием "Слідство.Інфо", о попытках вручить повестку их журналисту после разоблачительного расследования в отношении сотрудника спецслужбы.

Темы: СБУскандал
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