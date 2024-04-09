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"Украинская правда" запускает фирменный мерч для 500 новых читателей Клуба УП

Вторник, 9 апреля 2024, 15:20
Украинская правда запускает фирменный мерч для 500 новых читателей Клуба УП
Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева вместе с руководителем департамента журналистских расследований "Украинской правды" Михаилом Ткачем и исполнительным директором Андреем Боборыкиным

"Украинская правда" ко Дню рождения привлекает новых читателей Клуба УП. Это позволит редакционной команде продолжать делать качественные новости, аналитические материалы, репортажи с фронта и зарубежные журналистские расследования.

Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды": "Поддерживать независимую журналистику - выбор свободного украинца. Нам нужны 500 новых читателей Клуба УП, которые верят в независимую журналистику. Они присоединяются к сообществу Клуба и получают возможность общаться с нашими журналистами, предлагать темы и формировать контент самого авторитетного онлайн-медиа Украины".

 
Военный корреспондент Ольга Кириленко и политический обозреватель Роман Романюк

Важно, что весь текстовый и видео контент УП есть и будет открытым, без ограничений, paywall или других типов подписки. Поддержка работы редакции - это осознанное решение ответственных читателей-единомышленников, которые хотят влиять на судьбу страны и СМИ.

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Получить брендированную футболку с фирменным логотипом – Дон Кихотом - смогут первые 500 новых читателей Клуба, оформивших годовую подписку от 2500 гривен.

ПрисоединИТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ МЕРЧ

За годовую подписку от 1000 грн читатель Клуба получит эксклюзивный пин с Дон Кихотом.

ВИДЕО ДНЯ
 
Эксклюзивный пин "Дон Кихот"

Авторский рисунок Дон Кихота является символом УП со дня основания редакции. Создал его известный украинский художник Сергей Майдуков. Дон Кихот является воплощением веры команды УП в справедливость и защиту правды. Футболки разработаны в коллаборации с ведущим украинским брендом Syndicate.

Если вы уже являетесь читателем Клуба УП и желаете получить футболку или пин, пишите: olha.hutsol@pravda.ua.

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