Израиль нанес удар по городу Рафах

Израильские войска обстреляли город Рафах в Секторе Газа в четверг.

Источник: Reuters

Детали: Высокопоставленный израильский чиновник заявил поздно вечером в четверг, что последний раунд непрямых переговоров в Каире о прекращении боевых действий в Секторе Газа завершился, и Израиль продолжит свою операцию в Рафахе и других частях Сектора Газа, как и планировалось.

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Израиль представил посредникам свои оговорки относительно предложения ХАМАС об освобождении заложников, сказал чиновник.

"Если нужно, если придется, будем выцарапывать победу ногтями, - сказал Нетаньяху в видеообращении. "Но у нас есть гораздо больше, чем наши ногти".

В Секторе Газа палестинские боевики из группировок ХАМАС и "Исламский джихад" заявили, что их боевики обстреляли противотанковыми ракетами и минометами израильские танки, сосредоточенные на восточных окраинах города.

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Жители и медики Рафаха, крупнейшего городского района Сектора Газа, который еще не захвачен израильскими сухопутными войсками, сообщили, что в результате израильской атаки возле мечети погибли по меньшей мере три человека и еще несколько получили ранения в восточном квартале Бразилия.

На видеозаписях с места происшествия видно, что минарет лежит под обломками и два тела, завернутые в одеяла.

В результате израильского авиаудара по двум домам в районе Сабра города Рафах погибло по меньшей мере 12 человек, среди которых были женщины и дети.

Среди погибших был старший командир боевиков "Бригады Аль-Моджахедов" и его семья, а также семья другого лидера группы, сообщили медики, родственники и группа.

Израиль говорит, что боевики ХАМАС скрываются в Рафахе.

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