Генштаб: Враг при поддержке авиации атаковал на Харьковском направлении

В субботу на фронте произошло 108 боевых столкновений, на Бахмутском направлении отражено 28 атак, в то же время количество атак на Харьковском направлении не называется.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 108 боевых столкновений. В общем, враг нанес 7 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Хреновка, Сосновка Черниговской области; Басовка, Кондратовка, Садки, Мирополье, Поповка, Студенок Сумской области.

На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, осуществлял атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Волчанск Харьковской области.

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На Купянском направлении украинскими воинами отражено 15 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 6 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Раздоловка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григорьевка, Новый Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курдюмовка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 15 населенных пунктов, в частности Дружба, Григорьевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено более 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Семеновка, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиновое, Карловка, Николаевка, Новогродовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 7 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 11 раз атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Сторожевое Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 3 радиолокационным станциям и 4 районам сосредоточения личного состава противника.

Что предшествовало: В вечерней сводке 10 мая Харьковское направление называлось Слобожанским.