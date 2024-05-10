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Генштаб отчитался о 5 атаках на новом направлении в Харьковской области

Татьяна ОлейникПятница, 10 мая 2024, 19:44
Генштаб отчитался о 5 атаках на новом направлении в Харьковской области
Скриншот - google maps

Генштаб ВСУ 10 мая отчитался о 5 российских атаках на Слобожанском направлении в Харьковской области.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 10 мая

Дословно: "На Слобожанском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище Харьковской области. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы, Огорцево, Волчанск, Вильча, Липцы, Слобожанское, Соснов Украинское Харьковской области".

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Детали: Всего за минувшие сутки на фронте зафиксировали 91 боевое столкновение.

Российская армия нанесла 6 ракетных и 67 авиационных ударов, совершила 92 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении наши воины отразили 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

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На Лиманском направлении Силами обороны отражены 6 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские войска отразили 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг в течение суток наступательных действий не вел.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 17 районам сосредоточения личного состава противника.

Предыстория:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Пограничные громады Харьковщины находятся под под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.
  • Собеседники "Украинской правды" в военных кругах утверждают, что Российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.

Темы: Харьковская областьГенштаббоевые действия
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