Послы ЕС одобрили запрет ряда российских пропагандистских ресурсов — СМИ

Редактор "Радио Свободы" по вопросам Европы Рикард Джозвяк сообщил, что послы Евросоюза согласовали решение о запрете на территории стран ЕС доступа к четырем информационным ресурсам РФ, которые Москва использует как инструменты пропаганды.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Джозвяка

Детали: "Послы ЕС только что согласовали общеевропейский запрет для ресурсов Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", – написал он в своем Twitter (X).

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EU ambassadors just agreed an 🇪🇺-wide broadcast ban on Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija and Rossiiskaja Gazeta. 🇷🇺 https://t.co/PJ9lbOaKre — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 15, 2024

Ранее уже появлялись сообщения, что Еврокомиссия хочет внести в санкционный список информационный ресурс Voice of Europe.

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Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.

"Российская газета" является официальным печатным изданием правительства РФ. Прошлой осенью Болгария выдворила из страны с запретом въезда в ЕС сотрудника этого ресурса за нарушения, которые, по заявлениям правительства Болгарии, не были связаны с журналистской деятельностью.

Напомним: Еще в начале марта 2022 года по решению Совета ЕС в Евросоюзе срочно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik.





