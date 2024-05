Послы ЕС одобрили запрет ряда российских пропагандистских ресурсов — СМИ

Редактор "Радио Свободы" по вопросам Европы Рикард Джозвяк сообщил, что послы Евросоюза согласовали решение о запрете на территории стран ЕС доступа к четырем информационным ресурсам РФ, которые Москва использует как инструменты пропаганды.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Джозвяка

Детали: "Послы ЕС только что согласовали общеевропейский запрет для ресурсов Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", – написал он в своем Twitter (X).

EU ambassadors just agreed an 🇪🇺-wide broadcast ban on Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija and Rossiiskaja Gazeta. 🇷🇺 https://t.co/PJ9lbOaKre