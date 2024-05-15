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Посли ЄС схвалили заборону низки російських пропагандистських ресурсів — ЗМІ

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 15 травня 2024, 13:19
Посли ЄС схвалили заборону низки російських пропагандистських ресурсів — ЗМІ
Ілюстративне фото: Getty Images

Редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк повідомив, що посли Євросоюзу погодили рішення про заборону на території країн ЄС доступу до чотирьох інформаційних ресурсів РФ, які Москва використовує як інструменти пропаганди.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Джозвяка

Деталі: "Посли ЄС щойно погодили загальноєвропейську заборону для ресурсів Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" і "Российская газета", – написав він у своєму Twitter (X).

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Раніше вже з’являлися повідомлення, що Єврокомісія хоче внести до санкційного списку інформаційний ресурс Voice of Europe.

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Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія запровадила санкції.

"Российская газета" є офіційним друкованим виданням уряду РФ. Минулої осені Болгарія видворила з країни із забороною в’їзду до ЄС співробітника цього ресурсу за порушення, що, за заявами уряду Болгарії, не були пов’язані з журналістською діяльністю.  

Нагадаємо: Ще на початку березня 2022 року за рішенням Ради ЄС у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik.

Теми: ЄСРосіяпропаганда
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