Редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк повідомив, що посли Євросоюзу погодили рішення про заборону на території країн ЄС доступу до чотирьох інформаційних ресурсів РФ, які Москва використовує як інструменти пропаганди.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Джозвяка

Деталі: "Посли ЄС щойно погодили загальноєвропейську заборону для ресурсів Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" і "Российская газета", – написав він у своєму Twitter (X).

Реклама:

EU ambassadors just agreed an 🇪🇺-wide broadcast ban on Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija and Rossiiskaja Gazeta. 🇷🇺 https://t.co/PJ9lbOaKre