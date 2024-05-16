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Оккупанты нанесли удары по Харькову

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 мая 2024, 00:10
Оккупанты нанесли удары по Харькову
Харьков, иллюстративное фото УП, Дмитрий Ларин

Россияне продолжают наносить удары по Харькову в ночь на 16 мая.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "В городе очень громко. Будьте осторожны!"

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Детали: Синегубов также сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району.

Что предшествовало: По предварительным данным, вечером 15 мая российские войска нанесли удар по "району плотной жилой застройки" в Харькове.

Темы: Харьковобстрелвойна
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