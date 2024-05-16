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Окупанти завдали ударів по Харкову

Ольга Глущенко Четвер, 16 травня 2024, 00:10
Окупанти завдали ударів по Харкову
Харків, ілюстративне фото УП, Дмитро Ларін

Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову в ніч проти 16 травня.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "У місті дуже гучно. Будьте обережні!"

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Деталі: Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову та Харківському району.

Що передувало: За попередніми даними, ввечері 15 травня російські війська завдали удару по "району щільної житлової забудови" у Харкові.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У результаті ворожого обстрілу Харкова ввечері 14 травня поранення отримала 21 особа, зокрема троє дітей.
  • 10 травня російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині.

Теми: Харківобстрілвійна
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