Окупанти завдали ударів по Харкову
Четвер, 16 травня 2024, 00:10
Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову в ніч проти 16 травня.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Терехова: "У місті дуже гучно. Будьте обережні!"
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Деталі: Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову та Харківському району.
Що передувало: За попередніми даними, ввечері 15 травня російські війська завдали удару по "району щільної житлової забудови" у Харкові.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У результаті ворожого обстрілу Харкова ввечері 14 травня поранення отримала 21 особа, зокрема троє дітей.
- 10 травня російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині.